Ziyech: "Hij was een hele grote speler, daar kan ik veel van oppikken"

Ajax maakte onlangs al bekend een akkoord te hebben bereikt met Chelsea over de overgang van Hakim Ziyech.

Zondagavond volgde vanuit Londen ook het bericht dat de spelmaker inmiddels persoonlijk rond is met the Blues, waardoor niets een transfer nog in de weg staat.

Via de officiële kanalen van de Amsterdammers gaat Ziyech zelf in op zijn naderende stap, die hij zorgvuldig uitgekozen heeft. "Eindelijk de kans die ik voor ogen had en ik ben er blij mee", glimlacht hij. "Het is een hele grote club, een mooie club."

"Ze spelen sinds kort onder de nieuwe trainer ook heel aanvallend voetbal met veel jonge talenten en ik denk dat dat voor mij ook wel heel belangrijk is geweest."

Ziyech onthult dat manager Frank Lampard een flinke rol heeft gespeeld in zijn naderende transfer. De twee onderhouden al enkele weken contact met elkaar.

"In het begin vooral telefonisch, ik denk dat we best wel lang met elkaar aan de telefoon gesproken hebben over de manier van werken, de speelstijl, de club zelf, over mij persoonlijk. Daarna is het heel veel app-contact geworden."

"Lampard volgde mij natuurlijk al wat langer, maar zag me ook in de tegen ", gaat Ziyech verder. De Marokkaans international gaat ervan uit dat hij veel op kan steken van zijn nieuwe trainer.

"Hij was in zijn tijd een hele grote speler. Hij was een middenvelder en daar kan ik heel veel van oppikken. In dat opzicht heb ik nog heel veel te leren."

Chelsea probeerde Ziyech in eerste instantie in januari al naar de Premier League te halen: "Natuurlijk is er ook contact geweest voor in de winter, maar dat ging niet door. Daarna werd het zaak om het zo snel mogelijk rond te maken voor in de zomer."

De middenvelder kan zich zodoende volledig richten op zijn laatste maanden in dienst van en hij wil 'volop genieten' van de komende periode. Van een 'afscheidstournee' wil hij echter niet spreken: "Er zijn prijzen die gewonnen moeten worden voordat ik die kant op ga. Daar ben ik meer mee bezig."