Ziyech had geen idee: "Ik zag het pas in de kleedkamer"

Ajax werkte zaterdag aan het doelsaldo in de wedstrijd tegen Willem II. De ploeg van Erik ten Hag won met 1-4 in Tilburg.

maakte dit seizoen al honderd doelpunten in de ; sinds in het seizoen 1987/88 slaagde geen enkele ploeg erin om die barrière al voor de dertigste speelronde te doorbreken. De eer was in Tilburg aan Hakim Ziyech, die daar op het veld echter geen weet van had.



Met een afstandsschot bepaalde Ziyech de eindstand, na voorbereidend werk van Dusan Tadic. "Pas in de kleedkamer zag ik dat het de honderdste was, wel mooi", vertelt hij na afloop aan Ajax TV . "Als je dan ook nog zo'n mooie teamgoal maakt als honderdste, dan is dat nog extra mooi. We zetten goed druk en via Nico (Nicolás Tagliafico, red.), David (Neres) en Dusan kwam de bal bij mij terecht. Ik dacht niet na en haalde gewoon uit."



Ziyech is blij met de overwinning op . "Vooral in de fase waarin we nu zitten, is het heel belangrijk dat je gewoon je wedstrijden wint", meent de aanvaller. Hij zag Willem II in de eerste helft nog 'redelijk goed' meekomen. In de tweede helft sloop de vermoeidheid echter in de ploeg van Adrie Koster, zo merkte Ziyech op. "Ik denk dat we daar goed gebruik van hebben gemaakt en op de juiste momenten hebben toegeslagen."



Voor Ziyech was het de eerste keer sinds 17 februari dat hij de negentig minuten volmaakte in de Eredivisie. De afgelopen weken sukkelde hij met een kuitblessure. "Ik voel me nu oké. Het is wel even wennen als je drie weken niets gedaan hebt, maar het komt vanzelf terug", aldus Ziyech. Bij Ajax gaat het vizier nu op de wedstrijd tegen van woensdagavond in de kwartfinale van de .