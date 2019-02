Ziyech haalt schouder op: "Ze moeten iets schrijven als het minder gaat"

Hakim Ziyech spreekt tegen dat transferperikelen invloed zouden hebben gehad op de recente prestaties van Ajax.

De Amsterdammers wonnen zondagmiddag met 1-5 op bezoek bij ADO Den Haag, mede door twee doelpunten van Ziyech. Na twee uitnederlagen op rij wisten de Amsterdammers zo weer eens buitenshuis te winnen. Er werd gezegd en geschreven dat de transferperikelen rond de selectie van Ajax invloed zouden hebben op de prestaties, maar volgens Ziyech is dat onzin.



"Ze moeten iets schrijven als het minder gaat. Kranten en praatprogramma's moeten vol. Ik vind het onzin. We doen ons uiterste best", zegt Ziyech in gesprek met de Volkskrant . Frenkie de Jong was vorige maand de eerste speler die zich verzekerde van een megatransfer naar Barcelona. Ziyech benadrukt dat er geen sprake is van jaloezie binnen de selectie. "Iedereen gunt Frenkie die transfer van harte."



"We zien dagelijks allemaal dat hij zoveel kwaliteiten heeft dat hij daar hoort. Ik ben ervan overtuigd dat hij gaat slagen", zo gaat de middenvelder verder. Hij krijgt de vraag of hij zelf graag naar een topclub zou willen verkassen. "Mja...Het hangt af wat voor team je om je heen hebt. Vertrouwen. Van de trainer. Elkaar aanvoelen. Het is van meerdere zaken afhankelijk."



Ziyech beaamt de waardering in Nederland af en toe een beetje te missen. "Maar ik ben daar niet echt mee bezig. Ik speel mijn wedstrijden en laat alles van me afglijden. Je stopt het niet, je houdt het niet tegen. Uiteindelijk heb je er niets aan", concludeert hij. Dit seizoen was Ziyech tot dusver goed voor 17 doelpunten en 13 assists in 33 officiële wedstrijden. Voor Ajax staat komende woensdag de halve finale van de KNVB Beker op het programma, als de Amsterdammers het in De Kuip opnemen tegen Feyenoord.