Ziyech geniet van groots onthaal en weigert te kiezen tussen twee collega's

Ajax arriveerde dinsdag in de namiddag per trein in Frankrijk voor de Champions League-wedstrijd van woensdagavond tegen Lille OSC.

Hakim Ziyech zette als een van de eerste Ajacieden voet op Franse bodem en kreeg tot zijn genoegen een groot onthaal van de lokale bevolking.

De middenvelder van kan een grote glimlach niet onderdrukken als hij dinsdagavond op een persconferentie wordt gevraagd naar het warme onthaal op het treinstation van . "Er waren veel Marokkanen, hè", repliceert Ziyech, zelf international van Marokko.

Ajax reisde voor de verandering per trein naar een Europese uitwedstrijd en dat is Ziyech in elk geval uitstekend bevallen, zo geeft hij aan. "Het is beter dan vliegen."

Voor Ziyech zelf zijn het sportief leuke tijden: in zijn vijf laatste wedstrijden voor Ajax was hij goed voor een doelpunt en liefst zeven assists. "Ik voel me goed, maar het kan altijd beter, toch? Wat er beter zou kunnen? Genoeg", aldus Ziyech, die stelt dat Ajax 'voorin heel veel creativiteit en lopende mensen heeft lopen'. "We vinden elkaar makkelijk en gunnen elkaar de goals. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is."

Met name de samenwerking met Quincy Promes wordt door veel mensen geloofd. Ziyech erkent een klik te hebben met de aanvaller. "Voor ons is dat eigenlijk heel gewoon. Ik ken Quincy natuurlijk al vanaf de jeugd. We hebben elkaar bij veel jeugdelftallen meegemaakt."

"Eigenlijk vanaf het moment dat hij naar Ajax kwam, was het gevoel zoals het altijd is geweest. We hebben geen problemen om elkaar te vinden."

Sinds kort heeft Ziyech voorin gezelschap van Zakaria Labyad: laatstgenoemde is plots basisspeler nadat David Neres geblesseerd raakte aan zijn knie. Ziyech kan het naar eigen zeggen met beide flankspelers goed vinden op het veld.

"Laten we voorop stellen dat het natuurlijk zuur is voor David dat hij geblesseerd is geraakt. Zulke dingen gebeuren echter in het voetbal. Ik denk dat Zakaria het in zijn eerste wedstrijd direct goed heeft ingevuld: hij stond er gelijk voor het team. Voor mij is het met beide spelers fijn om op het veld te staan. Ik ben met beide spelers blij", aldus Ziyech.