Ziyech gekraakt: "Hij gaat nooit voorop in de strijd en laat zich afbluffen"

Aad de Mos is niet onder de indruk van de instelling van enkele spelers van Ajax. Vooral Hakim Ziyech moet het ontgelden bij de trainer in ruste.

De Amsterdammers verspeelden onlangs dure punten in de titelrace tegen sc Heerenveen (4-4) en Feyenoord (6-2) en volgens de analist heeft dat te maken met de mentaliteit. "Ze kunnen een wedstrijd niet lezen", zegt De Mos bij de Pantelic Podcast.

"In De Kuip kan ik me dat nog voorstellen. (...) Maar tegen Heerenveen niet. Je zag het al tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten, waar Noussair Mazraoui bijvoorbeeld alles deed wat hij niet moest doen. En dat heeft zich vertaald in de twee wedstrijden tegen Heerenveen, waar je één keer slecht presteert en de tweede keer goed wegkomt."



De Mos constateert dat de intrinsieke motivatie vaak ontbreekt bij de Ajacieden. Onder anderen middenvelder Hakim Ziyech wordt aangepakt door de oefenmeester. "Hij gaat nooit voorop in de strijd en laat zich afbluffen in bepaalde wedstrijden. Hij kan zo twintig ballen naar de verkeerde kleur spelen, maar dan nog blijven mensen hopen dat het bij de volgende bal wel lukt."



"Hij moet Ajax met Dusan Tadic en Daley Blind kampioen maken, maar dat gebeurt niet." Donny van de Beek kan De Mos wel bekoren. "Als Ajax slecht speelt, haalt hij een zes. Hij heeft altijd de drive om er toch wat van te maken. Zijn techniek wordt ook onderschat, terwijl die van Ziyech juist overdreven wordt. Zijn first touch is zo ongelooflijk goed."