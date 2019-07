Ziyech en Onana scoren bonuspunten: "Ze hebben me zelf gebeld"

Hakim Ziyech en André Onana zijn eerder dan gepland teruggekeerd bij Ajax.

Het tweetal mocht nog even genieten van extra vakantiedagen vanwege hun deelname aan de Afrika Cup, maar de middenvelder en de doelman zijn op eigen verzoek weer aangesloten bij de selectie van de regerend landskampioen. Trainer Erik ten Hag looft de gretigheid van Ziyech en Onana, die het oefenduel met Panathinaikos van maandagavond vanaf de tribune bekeken.



"Het mooie is dat ze me beiden zelf gebeld hebben. Ze hadden nog even vakantie, maar ze hebben er weer zin in", zegt Ten Hag na afloop van de oefenwedstrijd tegen de Grieken tegenover Ziggo Sport. "Hakim is vandaag alweer begonnen, André begint morgen. Ze hebben er weer zin in en zijn gemotiveerd. We gaan weer beginnen."



Noussair Mazraoui, die net als Ziyech met Marokko deelnam aan de Afrika Cup, ontbrak nog in de wedstrijdselectie van . Ook Nicolás Tagliafico en David Neres, die met respectievelijk Argentinië en Brazilië deelnamen aan de Copa América, zijn nog niet teruggekeerd in Amsterdam. Het is niet aannemelijk dat deze spelers door Ten Hag worden gebruikt in het duel met om de Johan Cruijff Schaal, zaterdag in de Johan Cruijff ArenA.



Ten Hag is niet alleen maar positief na afloop van de oefenwedstrijd tegen Panathinaikos, die met 1-2 verloren ging. De oefenmeester van Ajax zegt zich af te vragen of zijn spelers in de rust in slaap waren gevallen. "Ik heb in de rust tegen de spelers gezegd dat we de wedstrijd neutraal moesten houden, want we lieten ons foppen door een ingooi en een counter. Dat mag niet gebeuren. In de tweede helft gebeurde precies hetzelfde, dat moet een belangrijke les zijn."