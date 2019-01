'Zitkussens van vliegtuig Sala aangetroffen aan Franse kust'

Onderdelen van het privévliegtuig waarin Emiliano Sala en piloot David Ibbotson van Nantes naar Cardiff wilden reizen, zijn vermoedelijk aangetroffen.

Onderzoekers van de Engelse Air Accidents Investigation Branch (AAIB) melden dat hun Franse collega's twee zitkussens hebben aangetroffen op een strand in Surtainville, in het noordwesten van Frankrijk.



Het gaat waarschijnlijk om kussens uit het vliegtuig van Sala, al is daar nog geen definitieve bevestiging van. Van Sala en zijn piloot Ibbotson is niets meer vernomen nadat ze vorige week maandag vanaf Nantes opstegen en hun vliegtuig in de avond van de radar verdween. De officiële zoektocht werd donderdag beëindigd, omdat de kans klein werd geacht dat Sala en zijn piloot nog in leven waren.



Met ingezameld geld zette de familie van de voetballer de zoektocht zelf voort in Het Kanaal. Dat lijkt effect te hebben gesorteerd, met de vondst van twee zitkussens op maandagochtend. Later deze week wordt onderwater gezocht naar andere overblijfselen van het vliegtuig. Sala zou deze maand voor circa twintig miljoen euro overstappen van Nantes naar Cardiff. Hij werd daarmee de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van de Welshe vereniging.