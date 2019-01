Zirkzee krijgt op trainingskamp de kans bij Bayern München

Bayern München vliegt vrijdag naar Qatar voor een trainingskamp in Doha.

Joshua Zirkzee is een van de 29 spelers die door Niko Kovac is geselecteerd om mee af te reizen. De zeventienjarige Zirkzee speelt zijn wedstrijden doorgaans voor de Onder-19 van der Rekordmeister.

Zirkzee verliet Feyenoord in augustus 2017 voor Bayern. De Rotterdammers hadden hem ruim een jaar daarvoor weggeplukt bij ADO Den Haag. Zirkzee werd gezien als een van de grootste talenten van Varkenoord en kon een driejarig contract tekenen na zijn zestiende verjaardag, maar dat weigerden zijn vader en hij.



Dit seizoen speelt de spits zogezegd in dienst van Bayern Onder-19; in twintig wedstrijden was hij goed voor vijftien doelpunten en zes assists. Vier van die treffers maakte Zirkzee in de UEFA Youth League; in dat toernooi trof het talent doel tegen AEK Athene, Benfica en Ajax. Ook Arjen Robben vliegt als vanzelfsprekend met Bayern mee naar Doha.