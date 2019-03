'Zinédine Zidane verdient miljoenen meer dan in eerste periode bij Real'

Real Madrid maakte maandag wereldkundig dat Zinédine Zidane tot medio 2022 de trainer is van de Koninklijke.

De Franse trainer verliet de Spaanse topclub nog geen jaar geleden na drie -winsten op een rij, maar zei maandag dat hij de lokroep van Real niet kon negeren. Naar verluidt verdient Zidane nu veel meer dan in zijn vorige periode bij Real.

Volgens El Confidencial ontvangt de oefenmeester nu jaarlijks twaalf miljoen euro netto per jaar. Door verschillende bonussen kan dit bedrag nog flink oplopen, zo klinkt het. Andere namen die gelinkt werden aan de baan bij de Spaanse topclub, zoals Mauricio Pochettino en José Mourinho, zouden naar verluidt veel meer hebben gekost.



Zidane verdient momenteel dus meer dan in zijn vorige dienstverband als trainer van Real. Toen de Fransman in 2016 begon in het Santiago Bernabéu, maakte de grootmacht 2,5 miljoen euro per seizoen over. Op een gegeven moment ontving Zidane 5,5 miljoen euro per jaar en bij zijn vertrek vorig jaar toucheerde de oud-middenvelder circa 7,5 miljoen euro per annum.



"Ik heb de afgelopen negen maanden gebruikt om de batterij weer op te laden", zo stelde Zidane maandag bij zijn presentatie. "Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging met deze geweldige club. Ik ben de club niets verschuldigd, ik ben hier omdat ik hier wil zijn. Wat ik dacht toen ik gevraagd werd om terug te keren? Dat ik terug zou gaan, en hier ben ik dan. Het is een enorme verantwoordelijkheid."