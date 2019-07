Zinédine Zidane: "Of zijn komst een prioriteit is? Het lijkt wel of ik dom ben"

De toekomst van Gareth Bale ligt niet bij Real Madrid.

De Spaanse topclub hoopt de linkspoot nog steeds deze zomer uit te zwaaien, ook al is de Welsh international van plan om zijn contract met de Koninklijke uit te dienen. Zinédine Zidane maakte tijdens een persconferentie in Houston duidelijk dat Bale niet 'een probleem' is.

"Nee, Bale is geen probleem. Je zult mij niet horen zeggen dat een voetballer een probleem is", benadrukte de oefenmeester van in aanloop naar het oefenduel met . "Er kan van alles gebeuren. Hij heeft een doorlopend contract. We zullen zien. Er is niks veranderd ten opzichte van juni. Helemaal niks."



Zidane zou Bale na afloop van afgelopen seizoen hebben laten weten dat hij er goed aan doet om een nieuwe club te vinden. De linkspoot kende een teleurstellend seizoen en de vele aanwinsten wijzen er al op dat de oefenmeester het in de komende voetbaljaargang over een andere boeg wil gaan gooien. Met de inkomsten van een eventuele uitgaande transfer van Bale kan Real Madrid bovendien bijvoorbeeld de komst van Paul Pogba (deels) bekostigen.



Zidane kreeg veel vragen over de eventuele komst van de middenvelder van . "We moeten bepaalde zaken respecteren. Als club weten we wat we willen en wat er tot 31 augustus kan gebeuren. Er kunnen spelers komen en er kunnen spelers gaan. Maar daar ga ik niet dieper op in. Wat het plan is? We hebben een plan, maar we zullen zien. We zijn nu bezig met het duel van morgen. Daarna zien we wel verder. Er kan van alles gebeuren."



"Of de komst van Pogba een prioriteit is? Het lijkt wel of ik dom ben, ik antwoord telkens hetzelfde. Het belangrijkste is dat we als club weten wat we willen." De Fransman is blij met de komst van Eden Hazard. "Eden had een club als Real Madrid nodig om beter te worden. Dit is een speciale club en voetballers weten dat. Ik kwam hier toen ik 29 was en ik had nog vele jaren voor de boeg. Ik werd een betere voetballer op 29-jarige leeftijd."