Zinédine Zidane licht toe: "Het is iets tussen de clubs, tussen de voorzitters"

De belangstelling van Atlético Madrid voor James Rodriguez is niet vervaagd.

Algemeen directeur Miguel Ángel Gil Marin erkent dat de aanvallende middenvelder van stadsgenoot nog altijd een optie is om de selectie van Diego Simeone te versterken. "Ik weet dat veel clubs hem willen hebben en ik weet dat Simeone erg van hem gecharmeerd is", zo verzekert de sportbestuurder vrijdag in gesprek met ESPN .

'Ik weet ook dat James niet bij Real Madrid wil blijven en vice versa. Maar een transfer hangt van veel factoren af'", benadrukte Gil Marin. "Het zou heel erg mooi zijn, maar het hangt heel erg veel van de voorzitter van Real Madrid af." Florentino Pérez weigert om de vraagprijs van 42 miljoen euro te verlagen, mede omdat de Colombiaans international alleen om sportieve redenen, en niet om technische redenen, niet in het plaatje van Zinédine Zidane past.

Real Madrid is ervan overtuigd dat Rodriguez, die deze maand zijn 28e verjaardag vierde, elders van absolute waarde zal zijn én nog steeds een van de beste voetballers ter wereld is. De contractuele samenwerking loopt echter over een jaar af en beide partijen zien niets in een nieuw contract.

Zidane werd op een persconferentie geconfronteerd met de uitlatingen van Gil Marin. "Daar gaat de club over. Het is iets tussen de clubs, tussen de voorzitters. Ik heb er niets mee te maken", benadrukte de oefenmeester van Real Madrid.

Zidane kapte op de persconferentie ook vragen over Gareth Bale en Paul Pogba resoluut af. "Pogba? We werken met de spelers die we hebben. We denken aan het eerste competitieduel. Of de blessure van Marco Asensio van invloed is op het transferbeleid? Nee. Daar denk ik niet aan, aan wie Marco moet vervangen. We hebben morgen een wedstrijd." Real Madrid en staan vrijdagavond lokale tijd in het kader van de International Champions Cup in New Jersey tegenover elkaar.