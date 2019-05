Zinderende CL-strijd in Italië loopt goed af voor Nederlanders én Inter

Atalanta en Internazionale zijn er zondagavond in geslaagd om zich te verzekeren van Champions League-voetbal voor volgend seizoen.

Beide ploegen wonnen van respectievelijk en , waardoor zij op plekken drie en vier van de eindigen. Het was billenknijpen voor veel fans, aangezien het scoreverloop gedurende de avond voor veel verschuivingen in de virtuele stand teweegbracht.

Atalanta - Sassuolo 3-1

De ploeg uit Bergamo, waar Hans Hateboer met een schorsing moest toekijken, keek na bijna twintig minuten spelen tegen een achterstand aan na een beeldschone aanval. Een flitsende counter kwam uiteindelijk terecht bij Alfred Duncan, die met een hakje Domenico Berardi in stelling bracht: 0-1. Nog voor de onderbreking had Atalanta echter de schade hersteld. Bij een hoekschop frommelde Duvan Zapata met enig fortuin de bal achter de doellijn, waardoor Atalanta met een goed gevoel ging rusten. Direct na het fluitsignaal kreeg Atalanta nog een meevaller.



Bij een opstootje ging Marten de Roon naar de grond. De arbitrage constateerde dat Berardi zich onbehoorlijk had gedragen en mocht met rood inrukken. Na de thee profiteerde de ploeg uit Bergamo door uit te lopen naar een riante zege. Alejandro Gomez en Mario Pasalic kwam nog tot scoren namens Atalanta, terwijl Sassuolo het duel nog met negen man eindige door het wegsturen van Francesco Magnanelli. De formatie van Gian Piero Gasperini plaatst zich als nummer drie van de Serie A zodoende voor -voetbal volgend seizoen.



- Empoli 2-1

Internazionale had in de eerste helft verreweg het meeste balbezit en ook de meeste mogelijkheden, maar Empoli hield kranig stand. Onder anderen Mauro Icardi had kansen om zijn ploeg de voorsprong te gunnen, maar de spits had het vizier niet op scherp staan. In de tweede helft brak Keita Baldé de ban door na een goede individuele actie hard raak te schieten: 1-0. Inter zat zodoende op rozen en Icardi had de mogelijkheid de voorsprong te vergroten.



De Argentijn mocht vanaf elf meter aanleggen na een overtreding in het strafschopgebied, maar de aanvaller faalde in zijn poging om te scoren. Inter kreeg in de tweede helft een tegenvaller, aangezien Hamed Traoré namens Empoli het net vond. Inter trok echter aan het langste eind via Radja Nainggolan, die een rebound raak schoot: 2-1.



- 2-3

AC Milan liet er tegen SPAL, dat vooraf al zeker was van handhaving, geen gras over groeien. I Rossoneri namen al vroeg in de wedstrijd de leiding, nadat Hakan Çalhanoglu van de rand van het strafschopgebied droog raak schoot. Franck Kessie verdubbelde niet veel later die voorsprong. De spits van Milan werd volledig vrij aangespeeld in de zestien en schoot de bal na een korte individuele actie in de kruising.



SPAL gaf zich echter niet gewonnen en kwam via Francesco Vicari terug in de wedstrijd. De verdediger kopte een vrije trap vanaf de zijkant knap binnen. Vlak na rust tekende Mohamed Fares voor de gelijkmaker, via opnieuw een kopbal. Een strafschop, die door Kessie werd benut, bracht Milan vervolgens opnieuw aan de leiding. Milan behield vervolgens de voorsprong, maar kwam niet verder dan plek vijf in de Serie A.



- 2-1

AS Roma, waar Justin Kluivert en Rick Karsdorp de hele wedstrijd op de bank bleven, was in de beginfase van de wedstrijd het dichtst bij de openingstreffer. I Giallorossi zagen grote kansen van Javier Pastore en Gervinho echter gekeerd worden door doelman Pierluigi Frattali. Niet veel later was het alsnog raak voor de Romeinen, nadat de bal na een afgeslagen aanval bij Lorenzo Pellegrini terecht kwam.



De middenvelder nam de bal van de rand het zestienmetergebied ineens uit de lucht en zag het speeltuig via een been van een Parma-verdediger binnen vallen: 1-0. Vroeg in de tweede helft was Diego Perotti dichtbij de 2-0, maar de Argentijn zag zijn poging tegen de paal belanden. Gervinho produceerde vlak voor tijd de gelijkmaker, maar Diego Perotti bezorgde Roma uiteindelijk toch nog de winst.