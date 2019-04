"Zijn vertrek zal Chelsea raken zoals dat van Henry deed bij Arsenal"

Tony Cascarino verwacht dat zijn oude club Chelsea komende zomer veel moeite zal hebben om een eventueel vertrek van Eden Hazard op te vangen.

De sterspeler van the Blues wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar en de Koninklijke lijkt tijdens de aanstaande transferperiode met miljoenen te gaan smijten. Hazard is volgens Spaanse media door trainer Zinédine Zidane gebombardeerd tot transferdoelwit nummer één.



Volgens Cascarino, voormalig 88-voudig international van Ierland en oud-speler van onder meer Celtic, en , kan de eventuele transfer van Hazard vergeleken worden met die van een andere grootheid uit de Premier League: Thierry Henry. De oud-spits groeide bij uit tot een icoon en maakte in 2007 de overstap naar . "Het zal net zo'n groot verlies zijn voor het team als het vertrek van Henry naar Barcelona. Hij behoort tot de besten", vertelt hij bij talkSPORT .



Cascarino is vol lof over de prestaties van de Belgisch international, die bezig is aan zijn zevende seizoen bij Chelsea en vastligt tot medio 2020 op Stamford Bridge. "Neem bijvoorbeeld zijn doelpunt van maandagavond (tegen , red.), daar kan een verdediger simpelweg weinig aan doen. De snelheid, acceleratie en het vermogen, als je te dicht bij hem komt, weet je dat het een strafschop wordt. Hij is een zeer talentvolle jongen. We zien een speler die altijd maximaal presteert."



Hazard staat al een tijdje hoog op de verlanglijst van Real Madrid, maar tot op heden kwam het nooit van een transfer. Inmiddels is Zidane teruggekeerd in het Santiago Bernabéu, waar komend seizoen een frisse wind moet gaan waaien. Het lijkt dan ook logisch dat er veel geld wordt uitgetrokken voor versterkingen. "Ik denk dat hij komende zomer zal vertrekken", zegt Cascarino over Hazard. "Dat is een gevolg van zijn aflopende contract. Zidane was zijn held en hij zal graag iets nieuws willen."