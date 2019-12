"Zijn invalbeurten schoten helemaal in het verkeerde keelgat bij Ajax"

Erik ten Hag kijkt naar eigen zeggen met een goed gevoel terug op het voetbaljaar 2019.

Daar heeft de trainer van ook alle reden toe, want de Amsterdamse club veroverde afgelopen seizoen de landstitel en de TOTO en reikte in de tot de halve finale. Ook deze jaargang gaat het overwegend crescendo, al was de uitschakeling in het miljardenbal wel een flinke tegenvaller.

Mike Verweij, clubwatcher van De Telegraaf , begrijpt het optimisme van Ten Hag richting 2020, maar ziet ook enkele verbeterpunten bij de Ajax-trainer.

Verweij is van mening dat Ten Hag de doorstroming van talentvolle spelers moet bevorderen. "De dooddoener dat talenten speeltijd moeten verdienen, gaat na de wedstrijd tegen niet meer op. Als er gaten op het middenveld vallen, zijn Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch betere opties dan Razvan Marin en Edson Alvarez."

Ten Hag had in het duel met in de Champions League wellicht moeten kiezen voor Ekkelenkamp en Gravenberch op het middenveld, al is dat volgens de Ajax-watcher makkelijk praten achteraf. "Het zou in elk geval bij de filosofie van Ajax hebben gepast."

Volgens Verweij zijn er binnen Ajax zorgen dat de doorstroming van talenten stagneert, terwijl dure aanwinsten als Marin en Álvarez wel speeltijd krijgen. "Terwijl de invalbeurten van Siem de Jong helemaal in het verkeerde keelgat schoten." Er is aan de andere kant ook lof voor Ten Hag, die tegen ADO (6-1 zege) basisdebuten gunde aan Ekkelenkamp, Gravenberch en Lassina Traoré.

Het biedt in de optiek van de clubwatcher ook hoop voor de tegen ADO ingevallen Sontje Hansen. Hierdoor kunnen ook leeftijdsgenoten Kenneth Taylor en Brian Brobbey, die met Ajax Onder Onder-19 indruk maakten in de UEFA Youth League, uitkijken naar kansen in de hoofdmacht van Ajax.

Verweij verwacht dat Ten Hag in de winterstop een tussenbalans opmaakt en kijkt of er eventueel moet worden uitgekeken naar versterkingen. Daley Blind is wegens een hartspierontsteking enige tijd uit de roulatie, waardoor het niet onmogelijk is dat er wordt gekeken naar een centrale verdediger.

Met of zonder aanwinsten heeft Ajax in ieder geval de beste papieren voor de 35ste landstitel. Voorlopig kan alleen de regerend landskampioen volgen. en kunnen het elftal van Ten Hag tot dusver niet bedreigen in de strijd om het kampioenschap.