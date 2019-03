"Zij heeft ook recht op een leven met Louis van Gaal en niet alleen de spelers"

Louis van Gaal is niet van plan om nog bij een club aan de slag te gaan, zo laat hij doorschemeren bij VTBL.

De oefenmeester in ruste geeft te kennen dat hij met pensioen is en dat dit besluit alles te maken heeft met een belofte aan zijn vrouw Truus. Manchester United, waar hij in de zomer van 2016 vertrok, was de laatste club van Van Gaal.

"Mijn vrouw heeft 22 jaar geleden haar werk opgegeven voor mij en is mij naar het buitenland gevolgd. Ik heb gezegd dat ik op mijn 55e zou stoppen als trainer. Dat is 65 jaar geworden. Ik kan toch niet maar door blijven gaan? Zij heeft ook recht op een leven met Louis van Gaal en niet alleen de spelers. Ik kan zeggen dat ze erg gelukkig is", zegt de 67-jarige Van Gaal met een lach op zijn gezicht. Hij ziet het naar eigen zeggen niet zitten om aan de slag te gaan als analist.



"Ik ben hier vanwege jou. Jij doet zoveel voor mij of voor onze stichting, daarom ben ik hier", zegt de geboren Amsterdammer tegen presentator Humberto Tan, waarmee hij doelt op zijn werk voor de stichting Spieren voor Spieren. Van Gaal werd de afgelopen jaren geregeld gelinkt aan een nieuwe uitdaging, terwijl zijn naam tevens in verband werd gebracht met de functie van technisch directeur.



"Als technisch directeur mag je niet naar de trainingen komen of iets zeggen omdat dat volgens de trainer, het bestuur of de media niet hoort", reageert Van Gaal. "Als ik technisch directeur ben, ben ik verantwoordelijk voor het technische beleid en vind ik dat ik dat wel mag doen. Moet ik dan zo'n functie ambiëren? Ik denk het niet."