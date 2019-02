Zien we Marco van Ginkel nog terug in het shirt van Chelsea?

Chelsea verbaasde deze week vriend en vijand door aan te kondigen dat Marco van Ginkel weer officieel bij de hoofdmacht van de Londenaren hoort.

De club zag Cesc Fàbregas vertrekken naar AS Monaco en had zodoende ruimte om het keurkorps van Maurizio Sarri te voorzien van een nieuwe middenvelder. Fans dachten aan een aankoop of het doorschuiven van een jeugdspeler, maar het werd dus de langvergeten Nederlander, die nog altijd herstellende is van een knieblessure en op zijn vroegst in maart terug wordt verwacht op het trainingsveld.

Van Ginkel is al sinds 2013 verbonden aan de Blues, maar speelde in al die jaren pas vier officiële duels, terwijl hij na Gary Cahill, Eden Hazard en César Azpilicueta de langst dienende speler is op Stamford Bridge. De voor acht miljoen euro van Vitesse overgenomen middenvelder werd na zijn eerste seizoen verhuurd aan AC Milan en mocht het jaar daarna minuten maken bij Stoke City.

Ook PSV leende de achtvoudig international al tweemaal en maakte hem in zijn tweede periode zelfs aanvoerder van de club. Over het nodige talent beschikt Van Ginkel dus weldegelijk, maar zijn knieën en andere pijntjes spelen hem al zijn hele carrière parten. Nizaar Kinsella, Chelsea-volger van Goal, vermoedt daarom dat hij geen minuten meer gaat krijgen bij de Blues, ook al hoort hij nu dus officieel bij de selectie. De keuze om hem erbij te halen lijkt een zuiver economische afweging zijn.

Trainer Maurizio Sarri heeft hem nog nooit zien trainen en heeft bovendien genoeg opties voor de nummer 8-positie, stelt de clubwatcher. "Daarom denk ik niet dat hij ooit nog voor Chelsea zal spelen. José Mourinho was de trainer die het heel erg in hem zag zitten en veel vertrouwen in hem toonde. Destijds leek hij ook goed genoeg om het echt te kunnen maken, maar de blessures hebben zijn progressie gestuit."

Van Ginkel heeft nog een contract tot medio 2020 en moet dus aankomende zomer worden verkocht als men nog iets aan hem wil verdienen. "Een verhuurperiode is uitgesloten, dus ik kan me zo voorstellen dat de club gaat proberen om hem aan een Nederlandse club te verkopen", aldus Kinzella. "PSV heeft in het verleden natuurlijk al met succes met hem gewerkt."

De dynamische middenvelder was inderdaad van grote waarde voor de Eindhovenaren, die met hem als captain het kampioenschap opeisten in seizoen 2017/18. Van Ginkel maakte 14 treffers en gaf 4 assist, terwijl hij ook nu kampte met de nodige pijntjes aan de schouder en knie. De aanvoerder liet weten geregeld met spuiten te spelen en koos er afgelopen zomer voor om opnieuw onder het mes te gaan voor zijn rechterknie.

Daardoor was hij voor PSV op dat moment niet interessant om definitief in te lijven nadat men al aanhikte tegen de vraagprijs van 15 miljoen euro. Het destijds door Phillip Cocu getrainde Fenerbahçe wilde die som wel op tafel leggen, maar haakte ook af toen bekend werd dat hij pas in maart weer op het trainingsveld zou verschijnen. Gezien zijn contractsituatie gaat hij komende zomer een stuk minder kosten, ook al is hij nu op kunstmatige wijze wel weer een volwaardige selectiespeler van Chelsea.

PSV zal dan ongetwijfeld informeren naar zijn gezondheid en beschikbaarheid. Mits fit is de nog altijd pas 26-jarige Van Ginkel natuurlijk een aanwinst voor de Eredivisie en mogelijk zelfs voor een Europese topcompetitie. Het is echter de vraag wat de middenvelder zelf wil en wie hem een serieuze kans gaat gunnen. Bij Chelsea lijkt het hoofdstuk afgelopen te zijn, maar de Amersfoorter heeft vaak genoeg aangetoond terug te kunnen vechten vanuit een uitzichtloze situatie, dus zeg nooit nooit...