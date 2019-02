Ziekenboeg Ajax loopt leeg: "We verwachten ze eind deze week terug"

Ajax verwacht op korte termijn weer een beroep te kunnen doen op Lisandro Magallán en Bruno Varela.

De Argentijnse verdediger liep begin februari, kort na zijn komst van Boca Juniors, een blessure op, terwijl doelman Varela na zijn winterse komst op huurbasis van Benfica nog altijd wacht op zijn debuut.



De thuiswedstrijd van afgelopen weekeinde tegen NAC Breda (5-0) kwam nog te vroeg voor Magallán en Varela, maar trainer Erik ten Hag denkt snel weer te kunnen beschikken over het duo. "We verwachten ze eind deze week helemaal terug op het trainingsveld", zegt de oefenmeester in gesprek met Ajax TV. "En dat is natuurlijk heel goed en vruchtvol, want we hebben iedereen nodig."



Waar Varela snel inzetbaar zal zijn, zal de met een bovenbeenblessure kampende Magallán vermoedelijk nog iets meer tijd nodig hebben om in actie te komen. "Hij zal nog niet helemaal aansluiten, maar in ieder geval delen van de groepstraining meedoen." De 25-jarige verdediger maakte zijn debuut in de met 6-2 verloren wedstrijd tegen Feyenoord. Dat was vooralsnog zijn enige optreden in de Eredivisie.



Tegenover de absentie van Magallán en Varela tegen NAC, stond de terugkeer van Joël Veltman. De verdediger maakte na langdurig blessureleed zijn rentree tegen de Bredanaars. Volgens Ten Hag zou hij nog een belangrijke rol kunnen spelen dit seizoen. "Maar dan moet dat natuurlijk snel gaan, want veel tijd is er niet meer", voegt hij daar wel direct aan toe. "In de top heb je weinig tijd, hij zal snel moeten aanhaken. Wij proberen de randvoorwaarden zo gunstig mogelijk te maken, zodat dat ook mogelijk is."