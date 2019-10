Zidane: "We zijn niet in een dusdanig slechte staat als mensen beweren"

Al vroeg in het seizoen is het alarmfase één bij Real Madrid, waar het altijd onrustig is zodra de resultaten tegenvallen.

De Koninklijke kennen geen gelukkige start van de jaargang in de , waardoor de druk op trainer Zinédine Zidane al behoorlijk is opgelopen. De Franse oefenmeester benadrukt dat de situatie bij de Spaanse topclub niet dusdanig slecht is zoals men her en der schetst.

"Ik weet waar ik ben, dat is altijd het geval. Zo werkt het nu eenmaal in het trainersvak. Ik ga tot de laatste dag knokken voor mijn positie, omdat ik enorm kan genieten van dit werk", reageert Zidane op vragen over zijn positie.

speelde afgelopen week in de Champions League met 2-2 gelijk tegen . Het tegenvallende resultaat in het Santiago Bernabéu volgde op de 3-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in het eerste duel in het miljardenbal.

"We zijn niet in een dusdanig slechte staat als mensen beweren", zo tekent de BBC op uit de mond van Zidane. In LaLiga is de Koninklijke voorlopig nog ongeslagen, met vier overwinningen en twee remises.

Zaterdagmiddag is Granada in eigen stadion de volgende tegenstander voor de huidige koploper van de Spaanse competitie. "Dit is Real Madrid en we focussen ons op wat we kunnen doen op het veld, want we hebben nu weer een wedstrijd om te laten zien dat we top zijn."

"Het is de bedoeling dat tot het laatste fluitsignaal top zijn. We treffen een ploeg die een goed seizoen draait tot dusver, net als wij."

Het is de vraag wie Zidane zal opstellen als doelman, daar Thibaut Courtois tegen Club Brugge in de rust gewisseld werd. "Niemand heeft een gegarandeerde basisplaats, ook Courtois niet", aldus Zidane. "Los van of de kritiek op Courtois terecht is, het is wat het is."

"Hij is sterk en snapt de situatie. Het belangrijkste is hoe hij zich voelt, want hij was niet de enige verantwoordelijke voor de eerste helft tegen Club Brugge. Bij Real Madrid mag je nu eenmaal geen fouten maken. Als je dat wel doet, gaan er altijd slechte dingen over je gezegd worden."