Zidane vs Bale: Waarom toont Real Madrid zo weinig respect voor haar iconen?

De Welshman is de volgende op een lange lijst van prominente spelers van Real Madrid, die uiteindelijk door de achterdeur verdwijnen uit het Bernabéu.

Zinédine Zidane’s uitlatingen over Gareth Bale waren opmerkelijk, maar gezien het verleden hoeven we ook weer niet heel verbaasd te zijn. Clublegendes van verlaten de club vaak op een nare manier en Bale lijkt de nieuwste kandidaat voor een lelijk afscheid.

"We hopen dat hij snel vertrekt. Dat zou voor iedereen het beste zijn", stelde Zidane zondag. "Ik heb niets tegen hem in persoonlijk opzicht, maar er komt een tijd waarop de dingen moeten gebeuren omdat ze moeten gebeuren."

Die uitlatingen maakten een einde aan de koude oorlog tussen Bale, zijn entourage en Real Madrid, want voor het eerst werd er echt in de openbaarheid met modder gegooid naar de speler die de club ondanks geregeld blessureleed toch veel heeft gebracht.

Het waren harde woorden van Zidane, zelfs nu de club het klaarblijkelijk tijd vindt voor een afscheid. In 231 wedstrijden zorgde Bale namelijk voor 102 goals en 65 assists, terwijl hij zich toch vaak moest schikken naar de grillen van de vorig jaar uitgezwaaide Cristiano Ronaldo.

Belangrijker nog dan die kale statistieken zijn de prijzen die hij voor de club heeft veroverd. De Welshman speelde in vier -finales, waarbij hij driemaal het verschil maakte voor de ploeg die als geen ander smacht naar Europees succes.

In de finale van seizoen 2013/14 kopte hij in de verlenging raak tegen , waarmee hij de aanzet gaf op de 4-1 zege. Ook maakte hij in dat jaar een belachelijk mooie individuele goal tegen in de finale van de .

Twee jaar later stond hij andermaal in de eindstrijd van het miljardenbal en weer was hij het die Atlético Madrid pijn deed. In de reguliere speeltijd gaf hij de assist op de cruciale 1-1 van Sergio Ramos en in de beslissende penaltyreeks schoot Bale ook onberispelijk raak voor het winnende Real.

In 2017 had Bale ongetwijfeld ook graag een hoofdrol gespeeld in de CL-finale van 2017 tegen , maar hij mocht pas een kwartier voor tijd invallen bij een voordelige stand van 3-1, die in de slotfase door Marco Asensio werd uitgebreid tot 4-1.

Een jaar later startte de Welshman andermaal op de bank, maar na een uur spelen kreeg hij zijn kans en amper drie minuten later scoorde hij misschien wel de mooiste goal ooit in een CL-finale, met een schitterende omhaal, terwijl hij tien minuten voor tijd ook de 3-1 maakte tegen .

Natuurlijk zijn er niet alleen maar hoogtepunten geweest voor Bale en daar wordt hij stevig mee om de oren geslagen door zijn critici.

De aanvaller heeft naar verluidt moeite met de taal en kan niet wennen aan de Spaanse cultuur. Zo sloeg hij een teammaaltijd over omdat hij liever wilde slapen, hetgeen breed werd uitgemeten door de media.

De aanhoudende blessures hebben de dertigjarige ook niet geholpen, want fans en het bestuur hebben hierdoor het beeld gekregen dat er niet langer op hem gebouwd kan worden in het Bernabéu.

Desondanks is geen van die redenen sterk genoeg om de houding van Zidane of het publiek richting Bale te rechtvaardigen. Ja, hij had het beter kunnen doen, maar dankzij zijn verrichtingen voor de club verdient hij deze behandeling niet.

Hij is bovendien bepaald niet de eerste die zo'n aftocht krijgt bij Real. Andere clublegendes hebben ook hoon over zich heen gekregen, waardoor het bijna een Madrileense traditie is geworden om de beste dienaren met oneervol ontslag te sturen.

Doelman Iker Casillas verliet de club in tranen nadat hij bij zijn afsluitende persconferentie in 2015 volledig alleen zijn woord moest doen, met geen enkele clubvertegenwoordiger in zijn buurt. ZIjn ouders gaven voorzitter Florentino Perez de schuld van zijn afscheid.

Casillias sloot zich op zijn negende aan bij de jeugdopleiding van Real, werd captain van de hoofdmacht en speelde uiteindelijk zestien jaar in het eerste elftal van de Koninklijke, hetgeen hem tot een absolute clublegende maakt.

Een mooi afscheid was hem echter niet gegund, want hij viel uit de gratie bij toenmalig trainer José Mourinho en werd door de fans als een verrader bestempeld. Het publiek schaarde zich achter een passant op de trainersstoel en verpestte de relatie tussen Real en San Iker voorgoed.

Zelfs Cristiano Ronaldo, misschien wel de beste Real-speler ooit, werd geregeld uitgefloten door het kritische publiek. Bovendien leek de Portugees een privéoorlog te moeten voeren tegen clubvoorzitter Perez voordat hij in 2018 overstapte naar Juventus.

Nadien gaf Ronaldo inderdaad Perez de schuld, want de president van Real had intern aangegeven dat hij zijn voormalig oogappel niet langer als 'onvervangbaar' beschouwde in het Santiago Bernabéu, hetgeen ook David Beckham overkwam in zijn tijd in Madrid.

Tijdens het laatste seizoen van de Engelsman werd hij buiten beschouwing gelaten door toenmalig trainer Fabio Capello, die claimde dat hij ervoor zou zorgen dat Beckham nooit meer het shirt van Real zou dragen. De Italiaan kwam erop terug, maar die harde uitspraak blijft aan hem kleven.

Voormalig topspits Raul Gonzalez is nu trainer van het hoogste jeugdteam van Real Madrid, maar als speler kreeg hij niet het afscheid wat hij verdiende. Ondanks zijn status werd het hem zeer kwalijk genomen dat hij in de nadagen van zijn carrière niet meer het topniveau haalde van weleer.

Later liet de Spanjaard zich zelf ook ontvallen dat zijn afscheid bij de club 'beter' had gekund, waar ook clubiconen als Alfredo Di Stefano en Zinédine Zidane als speler de wreedheid van het publiek voelden, wat nog meer voorbeelden zijn van de moeizame relatie die de club onderhoudt met haar allerbeste spelers.

Lees beneden verder

Een deel van de verklaring ligt in het voortdurende succes van de club. Spelers komen en gaan, maar de club blijft altijd winnen. Iedereen die groter dan de club lijkt, wordt op termijn weer teruggeworpen. Door de jaren heen worden er ook talloze transfers doorgevoerd, wat het gevoel van vervangbaarheid vergroot.

Het publiek is gewend aan grote sterren, wat verder wordt versterkt door het Galácticos-tijdperk. Zodra er een ster vertrekt, wordt een nieuwe wereldtopper aangetrokken om hem te vervangen. Daardoor lijkt het voor de verwende fans minder belangrijk om hun sleutelspelers hun adoratie te laten zien.

Real Madrid heeft als club altijd een licht arrogante houding gehad, wat hen aan de ene kant speciaal maakt, maar tegelijkertijd ook in bizarre posities brengt die andere clubs niet ervaren. Bale is daar het nieuwste slachtoffer van. Hij verdient meer respect voor zijn prestaties, maar de Koninklijke heeft niet geleerd van het verleden.