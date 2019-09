Zidane voorzichtig: "Ik ben degene die bepaalt hoeveel minuten hij maakt"

Eden Hazard is klaar om zaterdag tegen Levante zijn officiële debuut te maken voor Real Madrid.

De aanwinst van zal waarschijnlijk niet in de basis starten, want trainer Zinédine Zidane wil voorzichtig omspringen met de Belgische vleugelspits. "We moeten het stapje voor stapje met hem doen", aldus de Fransman.

In de voorbereiding op het seizoen raakte Hazard geblesseerd aan zijn hamstring. "Hij is er drie weken uit geweest en pas sinds deze week weer in training", aldus Zidane. "We willen hem allemaal graag aan het werk zien, maar we moeten niet vergeten dat we zeven wedstrijden in 21 dagen voor de boeg hebben. We moeten voorzichtig met hem zijn."

Zidane, die met met vijf punten uit drie wedstrijden enigszins teleurstellend is begonnen aan het seizoen in LaLiga, is blij dat Hazard weer inzetbaar is. "Dat hij er klaar voor is, is het belangrijkste. Ik ben uiteindelijk degene die erover gaat hoeveel minuten hij gaat krijgen en ik ben er ook voor verantwoordelijk om verantwoord met hem om te gaan, om het beste uit hem te krijgen."

Luka Modric zal het debuut van Hazard in ieder geval niet op het veld meemaken. De middenvelder raakte met de nationale ploeg van Kroatië geblesseerd tegen Azerbeidzjan (1-1). "Luka heeft twee wedstrijden gespeeld in vier dagen", stelt Zidane vast.

"Dan kan dit gebeuren. We kunnen er niet te veel over nadenken, we willen gewoon dat Luka zo snel mogelijk weer fit is zodat hij ons kan helpen."