Zidane: "Voor mij is hij momenteel de beste nummer negen van de wereld"

Er is momenteel geen betere centrumspits dan Karim Benzema, zo verzekerde Zinédine Zidane zondag na de wedstrijd van Real Madrid tegen Athletic Club.

De aanvaller nam in het Santiago Bernabéu alle goals tegen de Basken voor zijn rekening: 3-0. Opvallend: Benzema tekende voor de laatste acht treffers van in LaLiga.

Benzema schreef daarmee geschiedenis in het 117-jarige bestaan van Real Madrid: nog nooit maakte een speler acht competitiegoals van de club op rij. "Iedereen mag zijn eigen mening hebben over wie momenteel de beste nummer negen van de wereld is, maar voor mij is dat Karim", betoogde Zidane. "Ik weet wat hij kan, iedereen weet wat hij kan."



Benzema bracht zijn competitietotaal op 21, en op 30 in alle competities. "Het verbaast me niet wat hij nu laat zien, maar het aantal doelpunten dat hij maakt, is ongelooflijk", loofde de oefenmeester de prestaties van zijn landgenoot. "Hij is nog maar twee treffers verwijderd van zijn hoogste totaal ooit. Dat zegt genoeg. Hij speelt met vertrouwen en heeft nog steeds de wil om zichzelf te verbeteren. Dat vind ik geweldig."



Benzema kan komende donderdag tegen streekgenoot een LaLiga-record evenaren als hij het eerste doelpunt van los Merengues maakt. Quini (Sporting Gijon), Meho Kodro ( ) en Lionel Messi ( ) waren in het verleden verantwoordelijk voor negen opeenvolgende competitiedoelpunten van hun respectievelijke werkgever.