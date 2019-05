"Zidane vond het essentieel om Cristiano te behouden en hem te verkopen"

Gareth Bale geldt dit seizoen als een van de symbolen van een mislukt jaar bij en het begint er steeds meer op te lijken dat de Welshman aankomende zomer gaat vertrekken uit het Santiago Bernabéu. De aanvaller bleef zondag, tijdens wat zijn afscheidswedstrijd tegen had kunnen worden, negentig minuten op de bank en oud-voorzitter Ramón Calderón denkt dat de verstoorde verstandhouding tussen Bale en trainer Zinédine Zidane niet meer te lijmen is.

"Zidane is geen fan van hem: hun relatie zal ten einde komen", steekt de oud-preses van de Koninklijke van wal in gesprek met de BBC . "Het lijkt erop dat dit zijn laatste wedstrijd bij Real Madrid was. Zidane dacht vorig jaar, voordat hij vertrok, dat het essentieel zou zijn om Cristiano Ronaldo te behouden en Bale te verkopen. Ze besloten echter om dat niet te doen."



"Het lijkt er nu op dat het onmogelijk voor hem is om te blijven... vanwege de trainer en vanwege zijn relatie met de fans. Ze denken dat hij niet toegewijd is en dat is een probleem. Hij kan het beste vertrekken en hij zou de kans moeten aangrijpen zodra die zich voordoet." Calderón weet echter ook dat het salaris dat Bale incasseert in Madrid een obstakel vormt: "Misschien vertrekt hij op huurbasis."



"Het is een probleem als een trainer en een speler het niet met elkaar kunnen vinden, je moet dan elke optie bekijken om tot een oplossing te komen. Het probleem is dat hij veel verdient (naar verluidt 31 miljoen euro op jaarbasis, red.). Hij heeft vanaf het begin weinig geluk gehad in Madrid. De fans dachten dat hij voor dat geld beter zou zijn dan Cristiano, maar dat was echt onmogelijk. Het wordt een moeizame scheiding. Ze zullen op zoek gaan naar een club die hem wil huren of misschien een transfer voor een laag bedrag."