Zidane schampert over 'lachwekkende goals' Club Brugge"

Real Madrid voorkwam dinsdagavond ternauwernood dat Club Brugge met een zege vertrok uit het Santiago Bernabéu.

Door een doelpunt van Casemiro in de 85e minuut eindigde het treffen in de Spaanse hoofdstad in een 2-2 gelijkspel. -trainer Zinédine Zidane is na afloop kritisch op zijn eigen ploeg, maar wil tegelijkertijd niet teveel ophemelen.

"Ik zou niet zeggen dat mijn spelers er geen zin in hadden, maar er was geen concentratie, te weinig wedstrijdmentaliteit. Zeg nu zelf, de twee goals die we tegen kregen, waren toch om te lachen?"

"Jullie kunnen nu wel de hele tijd over Real praten, maar zij hebben toch niets laten zien? Ze volgden ons overal, zelfs tot aan de cornervlag. Ze zijn in die eerste helft twee keer aan ons doel geweest, meer niet", zo tekenen Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws op uit de mond van Zidane.

"Ik wil niet slecht over onze tegenstander praten, maar als we ze de hele wedstrijd onder druk hadden gezet, dan was er van Club Brugge geen sprake geweest", stelt de Franse oefenmeester. Hij wilde verder niet over de intenties van Club Brugge discussiëren.

"Maar zij die ons een crisis willen aanpraten, moet ik teleurstellen. Ik maak me echt geen zorgen. We staan nu wel laatste in de groep, maar er is nog niets voorbij."

Thibaut Courtois kende geen al te gelukkig optreden en werd in de rust met maagklachten vervangen, maar Zidane neemt het voor hem op. "Hij blijft mijn nummer één. De vorige drie wedstrijden kreeg hij geen doelpunt tegen."

"Courtois was ziek en werd daarom vervangen. Zijn vervanger Aréola deed het ook goed", zegt Zidane over de Belgische sluitpost. "We waren allemaal beter in de tweede helft, daar wil ik me op focussen."

"Het is gemakkelijk om die achterstand aan de rust op Courtois te steken, maar we zijn allemaal schuldig."