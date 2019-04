Zidane reageert: "Modric verdiende wél de Ballon d'Or"

Zinédine Zidane heeft vrijdag gereageerd op de uitlatingen van Radomir Antic, die het onterecht vindt dat Luka Modric de Ballon d'Or van 2018 won.

De 70-jarige Antic zei deze week in een interview met Goal dat Modric de prestigieuze award niet verdiende. "Ik snap niet dat mensen hem als beste speler ter wereld zien. Dat slaat nergens op. Modric geeft geen assists en scoort niet. Je hebt spelers als De Bruyne nodig. Spelers die anderen beter maken", aldus de oud-trainer van , en .



Zidane werd vrijdag op een persconferentie met die uitspraken geconfronteerd. "Mensen mogen zeggen wat ze willen. Sorry, maar ik vind dat Modric de Ballon d'Or verdiende met zijn houding en met zijn kwaliteiten. We weten allemaal wat voor geweldige speler hij is", sprak de Franse trainer van Real.



Los Blancos bereiden zich voor op de competitiewedstrijd tegen , zaterdagmiddag in Bernabéu. Woensdagavond ging Real met 2-1 onderuit bij . "Het was geen slechte wedstrijd", vindt Zidane. "En ik maak me geen zorgen over het verschil met vorig seizoen. Jullie weten wat dit team allemaal heeft gewonnen. Dit is een moeilijk jaar, maar we gaan het veranderen."



In de Spaanse media wordt druk gespeculeerd over spelers die wel of niet mogen blijven. Zizou wilde daar niet op ingaan. "Of ik volgend seizoen op Marcelo reken? Laten we afwachten wat er gebeurt. Ik heb nog niet beslist welke spelers blijven en welke niet."