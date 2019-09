Zidane moet puzzelen na tweede blessure voor aankoop van 48 miljoen

Real Madrid maakte deze zomer 48 miljoen euro over naar Olympique Lyon voor Ferland Mendy, maar de eerste maanden verlopen nog niet zoals gewenst.

Nadat de 24-jarige linksback in de voorbereiding al een hamstringblessure opliep, zit hij nu opnieuw in de lappenmand. meldt dinsdagmiddag zelf via de officiële kanalen dat Mendy de laatste training voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Osasuna van woensdagavond aan zich voorbij heeft moeten laten gaan.

De medische staf van de Koninklijke laat weten dat de Fransman een spierblessure aan zijn linkerdijbeen heeft opgelopen. De fysieke ongemakken voor Mendy komen op een slecht moment, aangezien Marcelo vanwege een blessure eveneens niet aanwezig was op het trainingsveld.

De verwachting in de Spaanse pers is daarom dat Zinédine Zidane gaat improviseren op de linksbackpositie en Nacho Fernández de kans zal geven. De twintigjarige Fran García wordt waarschijnlijk bij de selectie gehaald om als back-up te fungeren.

Zidane zal er waarschijnlijk voor kiezen om nog een aantal wijzigingen door te voeren ten opzichte van het team dat afgelopen week tegen Paris Saint-Germain en speelde. De weer herstelde Brahim Díaz wordt genoemd als mogelijk alternatief, terwijl ook Vinícius Júnior en Álvaro Odriozola speeltijd zouden kunnen krijgen.

Real Madrid heeft zaterdag opnieuw een lastige wedstrijd op het programma staan als het afreist naar het Wanda Metropolitano voor de stadsderby tegen .