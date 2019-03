Zidane: "Mijn hart vertelde me dat ik terug moest komen"

Zinédine Zidane is terug bij Real Madrid. De succescoach is maandagavond op een persconferentie gepresenteerd.

Na vorig seizoen nam de 46-jarige Fransman nog afscheid van Los Blancos, nadat hij voor de derde keer op rij met Real Madrid de Champions League had gewonnen. "Toen ik vertrok, was het tijd om weg te gaan. Dat was geen leuk moment", zei Zidane maandagavond tegen de aanwezige media. "Ik vond het op dat moment een goede beslissing, maar nu wil ik verdergaan. En niet ergens anders, maar bij Real Madrid."



Zidane is niet bang dat een terugkeer in de Spaanse hoofdstad slecht zou zijn voor zijn reputatie, mocht hij dit keer veel minder successen meemaken. "Mijn imago? Daar ben ik niet mee bezig. Anders zou ik niet terugkomen. Ik hoor wat mijn hart mij vertelde en mijn hart zei dat ik moest terugkeren."



Real Madrid zal onder leiding van Zizou dit seizoen nog elf competitieduels spelen. De ploeg bezet de derde plaats in La Liga en het gat met koploper Barcelona is al twaalf punten. Bovendien is Real al uitgeschakeld in zowel de Copa del Rey als de Champions League.



Zinédine Zidane werd in januari 2016 voor het eerst hoofdtrainer van Real Madrid, na het ontslag van Rafael Benítez. Behalve drie Champions League-titels won de voormalige vedette ook de landstitel, de Spaanse Super Cup, tweemaal de Europese Super Cup en twee keer de wereldbeker voor clubteams.