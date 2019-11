'Zidane legt zich neer bij beschadigde relatie en deelt geen straf uit'

Gareth Bale is wederom onderwerp van gesprek in Spanje.

Alle Real-fans praten over hem nadat hij dinsdagavond lachend poseerde met een Welshe vlag met daarop de tekst 'Wales. Golf. Madrid. In die volgorde'. Zijn werkgever is naar verluidt niet bij met de actie van de aanvaller, die wordt beschouwd als een provocatie.

Toch hoeft Bale niet te vrezen voor een straf, zo weet Marca woensdagmiddag toe te voegen. Trainer Zinédine Zidane zou zich er namelijk al langere tijd bij neer hebben gelegd dat zijn relatie met Bale 'onherstelbaar beschadigd' is en zal de provocatie daarom aan zich voorbij laten gaan.

Zodra de aanvaller, die zich dinsdagavond met Wales verzekerde van een ticket voor het EK, terugkeert in Madrid zal hij felicitaties krijgen van Zidane voor de kwalificatie en gewoon de training kunnen hervatten.

"Zidane ligt al lang niet meer wakker van de Welshman", zo schrijft Marca verder. Bale leek afgelopen zomer op weg naar de uitgang, maar geen enkele club bleek bereid om zijn vorstelijke salaris over te nemen.

Zidane heeft zich daarna professioneel opgesteld door Bale speeltijd te geven en hij zal dat blijven doen zolang de Welshman fit blijft. Bale is zijn sterrenstatus in het Santiago Bernabéu echter al lang kwijt en hoort niet bij Zidane's 'onaantastbaren'.

Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Eden Hazard en Karim Benzema worden door het nieuwsblad wel tot die groep gerekend.

Bale kwam overigens ook voor het incident met de vlag al een aantal keer op niet al te positieve wijze in het nieuws. Zo koos hij er vorig seizoen voor om na een nederlaag tegen niet met zijn ploeggenoten mee terug te reizen.

Daarnaast stond hij in de voorbereiding op het huidige seizoen nog op de golfbaan terwijl zijn team een oefenwedstrijd speelde tegen zijn oude club .

Bale was de afgelopen weken ook niet inzetbaar bij Real vanwege een kuitblessure, maar bleek de afgelopen week wel fit genoeg om tweemaal in actie te komen namens Wales.