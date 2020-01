Zidane krijgt na afhaken Hazard nog meer slecht nieuws uit ziekenboeg

Real Madrid speelt woensdag de halve finale van het nieuwe toernooi om de Supercopa de España tegen Valencia.

Trainer Zinédine Zidane kan dan geen beroep doen op een aantal belangrijke krachten.

Nadat eerder al duidelijk was geworden dat Eden Hazard zal ontbreken, meldt De Koninklijke maandag dat ook Karim Benzema en Gareth Bale niet van de partij zijn.

Benzema heeft een kneuzing opgelopen aan zijn linkerbeen en is daarom niet inzetbaar. Bale kampt op zijn beurt met een infectie aan zijn luchtwegen.

Lees beneden verder

Hazard ontbreekt al langer: de Belg raakte eind november geblesseerd aan zijn enkel en kwam sindsdien niet meer in actie namens .

De Supercopa wordt dit seizoen voor het eerst in toernooivorm afgewerkt in Saudi-Arabië. Naast Real Madrid en maken ook en kans op de prijs.

Zij treffen elkaar donderdag in de andere halve finale. De eindstrijd wordt zondagavond gehouden in het King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah.