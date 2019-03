Zidane juicht: "Niemand kan de impact van deze spelers uitwissen"

Zinédine Zidane kijkt tevreden terug op zijn rentree bij Real Madrid. Hij begon zijn tweede dienstverband als trainer met een zege op Celta de Vigo.

De wijzigingen die Zidane doorvoerde in de opstelling ten opzichte van zijn voorganger Santiago Solari, pakten goed uit. Na afloop gaf de Fransman tekst en uitleg over zijn veelbesproken keuzes.



Thibaut Courtois, Sergio Reguilón, Nacho en Dani Ceballos verdwenen ten opzichte van het laatste competitieduel van allen uit de basis, terwijl Casemiro een schorsing uitzat. Het betekende dat Keylor Navas, Marcelo, Isco en Gareth Bale terugkeerden in de basis; Sergio Ramos maakte zijn rentree na een schorsing. Navas was belangrijk met een aantal goede reddingen en na afloop stelt Zidane dat de Costa Ricaan het verdient om in actie te komen.



"Ik waardeer ze allebei", vertelt de oefenmeester over zijn doelmannen. "Thibaut heeft bewezen dat hij een fantastische keeper is. Maar ik wil ook dat Keylor zich een belangrijk onderdeel van de ploeg blijft voelen. Ik ben niet vergeten wat hij allemaal heeft laten zien bij de club. Hij speelde steeds minder, maar hij moet juist spelen." Zidane deed een beroep op de 'grote namen', met wie hij tijdens zijn eerste tijdperk in Madrid al een goede relatie onderhield.



"Niemand kan de impact van deze spelers uitwissen. Ik reken op iedereen, dus ook op Courtois en Sergio Reguilón. Maar Keylor, Marcelo en Isco zijn heel goede spelers", benadrukt Zidane. "Het belangrijkste was dat we vandaag zouden winnen. Ik ben dus heel gelukkig. We moesten vandaag geduld betrachten op het veld. Aan het eind van de eerste helft en in de tweede helft ging het beter lopen. We hebben nog tien wedstrijden te gaan en we willen het seizoen goed afsluiten."



In gesprek met beIN Sports voegt Zidane toe dat er niet zoveel is veranderd, sinds hij afscheid nam van Real Madrid in mei 2018. "Ik ben al snel weer in mijn oude gewoonten gevallen", lacht hij. "Het team is vastberaden om het seizoen goed af te sluiten. Het was een teleurstellend seizoen, zonder prijzen (afgezien van het WK voor clubteams, red.), maar je moet niet alles bij het oud vuil zetten. De ploeg heeft dit seizoen ook goede dingen laten zien."