Zidane hint naar basisplaats voor Eden Hazard tegen PSG

De 28-jarige maakte zijn competitiedebuut bij Real Madrid afgelopen weekend al en is nu klaar voor meer speeltijd in de Champions League.

Trainer Zinédine Zidane heeft bij de persconferentie gesuggereerd dat de zomeraanwinst klaar is voor zijn eerste basisplek in de , waar woensdagavond de tegenstander is.

Real betaalde afgelopen zomer 100 miljoen euro om hem in te lijven van , maar moest door een dijblessure van de Belg geduld betrachten alvoor hij nu eindelijk wedstrijdfit is.

De vleugelaanvaller maakte zaterdag zijn debuut tijdens de 3-2 zege op in LaLiga. Hij mocht een half uur voor het einde invallen en volgens zijn trainer is hij nu klaar voor een basisplaats.

"Hazard is klaar om 90 minuten te spelen", verklaart Zidane daags voor de eerste speelronde in de Champions League. "Hij heeft nog wat sessies gedaan en ik denk dat hij klaar is. Jullie zullen het wel zien."

Zelfs als hij tegen PSG nog geen basisplaats heeft, zal het niet lang duren voordat de Belg wel gaat starten, want heeft een bizar druk schema.

In twee weken tijd worden er vijf duels afgewerkt, met na de Parijzenaars nog competitiewedstrijden tegen , Osasuna, en een CL-treffen met .

Na een dramatisch verlopen seizoen 2018/19 is Real gebrand op revanche, maar erg vlotjes gaat het nog niet met twee zeges en twee gelijke spelen in de Spaanse competitie.

"Dit wordt een intense wedstrijd aan de start van het seizoen", stelt Zidane over de krachtmeting met PSG. "Ik denk dat we goed op weg zijn. We hadden het beter kunnen doen met die remises, maar ik weet zeker dat we voortgang zullen boeken."

De Koninklijke start op papier direct met de zwaarste wedstrijd van de poulefase, want het moet eerst naar Parijs toe in Groep A, waar Club Brugge en ook deel van uitmaken.

Nadat Real de CL drie jaar op rij won, was vorig seizoen verrassend te sterk in de achtste finales dankzij een geweldig optreden in het Bernabéu.