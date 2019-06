'Zidane hakt knoop door en is gedecideerd inzake Van de Beek'

Zinédine Zidane wil Paul Pogba dolgraag verwelkomen bij Real Madrid, meldt Marca.

De middenvelder van staat bij de Koninklijke op de lijst van mogelijke versterkingen, samen met Christian Eriksen en Donny van de Beek. De trainer van de Spaanse grootmacht heeft echter de knoop doorgehakt en ziet vooral een samenwerking met Pogba zitten.

Real heeft zich voor komend seizoen al versterkt met Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão en Rodrygo. De topclub wil ook nog een middenvelder aantrekken en had daarvoor Pogba, Eriksen en Van de Beek op het oog. Marca meldt dat de club nu alles in werk gaat stellen om Pogba naar Madrid te halen, aangezien de keuze van Zidane op zijn landgenoot is gevallen.



Eriksen en Van de Beek golden als alternatieven voor Pogba, maar Zidane heeft intern duidelijk gemaakt dat alleen laatstgenoemde middenvelder voldoet aan zijn wensen. Zidane vindt Pogba een betere optie dan Eriksen, terwijl Van de Beek nog wordt gezien als risico, daar de 22-jarige middenvelder dit seizoen pas zijn doorbraak beleefde bij .



Ook Cadena COPE meldt dat er geen grote belangstelling is van Real in Van de Beek. Mocht Pogba, die door Manchester United op 150 miljoen euro wordt getaxeerd, onhaalbaar blijken, dan geldt Tanguy Ndombélé als alternatief. De 22-jarige middenvelder, die door meer Europese topclubs wordt begeerd, ligt nog tot medio 2023 vast bij .