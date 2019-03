'Zidane haalt eerste aanwinst voor vijftig miljoen euro uit Portugal'

Real Madrid lijkt zijn eerste aanwinst van het hernieuwde tijdperk Zinédine Zidane binnen te hebben.

Onder meer Globo Esporte en Marca melden dat de Koninklijke een akkoord met heeft weten te bereiken over een transfer van Éder Militão. De Spaanse grootmacht betaalt naar verluidt vijftig miljoen euro voor de 21-jarige verdediger.

Real heeft Militão volgens Globo woensdagavond medisch laten keuren, waarna de laatste formaliteiten zijn afgerond. De Braziliaan zou al een zesjarig contract hebben getekend bij zijn nieuwe werkgever en hij maakt aankomende zomer de overstap naar het Santiago Bernabéu. De verwachting is dat FC Porto binnen afzienbare tijd officieel melding zal maken van de transfer.



De komst van Militão is afgerond na definitief groen licht van Zinédine Zidane, die maandag terugkeerde als trainer bij de club die hij afgelopen zomer nog verliet. De Fransman wilde graag een versterking voor de verdediging binnenhalen en de nieuweling kan zowel centraal als rechtsachterin uit de voeten, al zou Real hem vooral zien als een centrale verdediger. Het aantrekken van Militão betekent overigens waarschijnlijk het einde van Jesús Vallejo, die aankomende zomer verhuurd of verkocht mag worden.



Porto betaalde São Paulo in augustus van het afgelopen jaar nog zeven miljoen euro voor de diensten van de stopper en maakt zodoende al snel een flinke winst. De Braziliaanse club houdt overigens ook een mooi bedrag over aan de deal: vanwege de te betalen opleidingsvergoeding en een doorverkooppercentage van tien procent ontvangt São Paulo naar verluidt bijna zeven miljoen euro.