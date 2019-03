Zidane getipt voor Chelsea: "Hij zou een uitstekende keuze zijn"

Zinédine Zidane werd eerder al gelinkt aan Manchester United, maar volgens Robert Pires zou zijn landgenoot ook goed bij Chelsea passen.

Bij The Blues ligt Maurizio Sarri nog steeds onder vuur vanwege de teleurstellende resultaten van de laatste maanden. "Het is een hele vreemde situatie bij Chelsea en hoe ze daar met hun managers omgaan", sprak Pires tegen Bwin. "Sarri is een goede manager en hij heeft het bij Napoli uitstekend gedaan, maar het is lastig om hem volgend seizoen nog bij Chelsea te zien."



Volgens de Fransman wordt Sarri op Stamford Bridge niet helemaal serieus genomen door zijn spelers. "Ik denk dat Zidane een hele goede keuze zou zijn. Hij verlangt respect van zijn spelersgroep en door zijn prestaties als speler en coach zou hij de controle over de kleedkamer hebben", vindt Pires.



"Hij is een winnaar en een krijger. Hij heeft veel successen geboekt in de Champions League, wat zeer aantrekkelijk is voor de eigenaar van Chelsea. Het zou heel goed nieuws zijn voor de Premier League als Zidane naar Engeland komt."



Zinédine Zidane werd in januari 2016 hoofdtrainer van Real Madrid, dat toen net Rafael Benítez had ontslagen. Onder leiding van Zizou veroverden Los Blancos drie keer op rij de Champions League en in 2017 werd de ploeg landskampioen. Na de gewonnen finale tegen Liverpool hield de 46-jarige Fransman het vorig jaar voor gezien.