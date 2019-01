"Zidane eiste dat Cristiano zou blijven en dat Bale verkocht moest worden"

Zinédine Zidane besloot vorig jaar Real Madrid te verlaten, nadat de Franse trainer drie keer op rij de Champions League had gewonnen.

Ramón Calderón, voormalig voorzitter van de Spaanse grootmacht, stelt dat een conflict met Florentino Pérez over het te voeren transferbeleid voor het vertrek van Zidane heeft gezorgd.

Veel fans waren verrast toen Zidane na het afgelopen seizoen meldde dat hij Real ging verlaten. De exacte reden van het vertrek van de voormalig spelmaker is volgens Calderón een meningsverschil met Pérez. Zidane wilde graag dat Cristiano Ronaldo bij Real bleef, aangezien de Portugees van cruciaal belang zou zijn. Pérez had echter andere plannen.



"Zidane stond erop dat Cristiano zou blijven en dat Gareth Bale verkocht moest worden", zegt de oud-preses in gesprek met AS . "Pérez deed juiste het tegenovergestelde. Zidane wil de macht hebben om knopen door te hakken als het ging om spelers halen en verkopen. Zijn suggesties werden echter genegeerd, dus besloot hij verder te gaan."



"Zidane heeft de juiste beslissing genomen", besluit Calderón. Zidane is sinds zijn vertrek bij Real onder meer gelinkt aan Manchester United en Juventus, de club waar Ronaldo afgelopen zomer naartoe is verkast. Real staat momenteel op de vijfde plek in LaLiga met dertig punten. Zondagavond staat de uitwedstrijd tegen Real Betis op het programma.