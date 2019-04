Zidane: "Benzema is altijd cruciaal geweest voor het team"

Zinédine Zidane stelt dat Karim Benzema "altijd cruciaal voor het team geweest is" bij Real Madrid.

Benzema - die de aanvoerdersband droeg - schoot zaterdagavond naar de 2-1 thuiszege op . De Madrilenen keken bij rust tegen een achterstand aan, maar dankzij twee doelpunten van de Fransman werd er alsnog gewonnen. Het waren voor Benzema zijn zestiende en zeventiende competitiedoelpunt van het seizoen.

"Hij is altijd cruciaal geweest voor het team", vertelt Zidane in gesprek met Spaanse media . "Hij maakt nu meer doelpunten, maar hij is altijd een enorm belangrijke speler geweest. Ik wil over het team spreken. Karim weet heel goed dat het team ook voor hem van levensbelang is geweest en ik wil dat alleen maar benadrukken."

"Ik ben heel blij voor Karim, maar elke speler heeft goed gereageerd, gespeeld met trots en geprobeerd om de wedstrijd te winnen. Karim heeft een geweldig seizoen en hij maakt veel doelpunten. De perceptie van de mensen over hem is daardoor veranderd, maar hij is altijd een cruciale speler geweest."