Zidane baalt van blessure: "Het ziet er niet goed uit, we maken ons zorgen"

Zinédine Zidane uitte dinsdagavond lokale tijd na de oefenzege op Arsenal (na strafschoppen) zijn zorgen over de blessure van Marco Asensio.

De aanvallende middenvelder van maakte in de 65e minuut van het duel in Maryland een verkeerde beweging en moest per brancard van het veld. De pijn bij Asensio was zichtbaar en de vrees is dan ook dat hij maandenlang zal moeten toekijken.



Spaanse media gaan ervan uit dat Asensio een scheurtje heeft in de achterste kruisband van zijn knie. Indien de mediale band van het gewricht volledig is afgescheurd, wacht een revalidatie van acht tot negen maanden en is het seizoen nu al over. "Het is de knie en hij is voor enkele tests naar het ziekenhuis gegaan", vertelde een bezorgde Zidane op de persconferentie in de catacomben van het FedEx Field.



"Het ziet er niet goed uit. We maken ons zorgen", erkende Zidane. "We zijn ook van slag. We verliezen een voetballer en dat is het allerergste. Dit is een klap voor ons." De 23-jarige Asensio is bezig aan zijn vierde seizoen bij Real Madrid. In zijn eerste drie contractjaren schommelde de Spaans international tussen bank en basis. Asensio was in Maryland tot zijn blessure een van de betere spelers, met een inzet op de paal, een doelpunt en goed spel.



Zidane kreeg na afloop ook vragen over Gareth Bale, die ondanks zijn aanwezigheid op de transferlijst toch speeltijd na rust kreeg én de 1-2 maakte. "Hij heeft goed gespeeld en ik ben blij voor hem. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar nu is hij speler van ons. Vandaag wilde hij wel spelen en tegen niet, daarom speelde hij. Ik heb niet met hem gesproken. Het zijn mijn beslissingen en de situatie van Bale is niet veranderd."