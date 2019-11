Zidane baalt na nieuwe vragenronde over Bale: "Ik heb met Gareth gesproken"

Er is de afgelopen week het nodige te doen om Gareth Bale.

De aanvaller van plaatste zich met Wales voor het EK van aankomende zomer, door Hongarije met 2-0 te verslaan, en poseerde vervolgens achter een vlag met de tekst ‘Wales. Golf. Madrid. In that order’.

Zinédine Zidane, trainer van de Koninklijke, wordt op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen gevraagd naar de situatie, maar zit daar niet echt op te wachten.

“Er is veel te doen geweest rond Gareth, maar we moeten ons concentreren op het voetbal. Iedereen mag denken wat hij wil. Hij heeft bij Wales weer kunnen voetballen en ik ben blij dat hij weer beschikbaar is."

Ik zal alleen vragen beantwoorden over sportieve zaken, de rest interesseert me niet”, zo tekent Sport op uit de mond van Zidane. Toch volgt er een volgende vraag over Bale, tot ongenoegen van de oefenmeester van Real Madrid.

“Dit is de tweede vraag of Gareth. Ik zal deze vraag beantwoorden en daarna niet meer. Bale heeft de club veel gebracht en dat weten de mensen. Hij is een teamspeler, daar moet je achter staan”, gaat de Franse oefenmeester verder.

Lees beneden verder

“Ik heb met Gareth gesproken, zoals ik met iedereen heb gesproken. Het boeit me niet wat de buitenwacht vindt, hij is in orde en heeft normaal getraind. Na een blessure is hij terug in de selectie en dat is goed. Daar kijk ik naar en niet naar de rest, dat interesseert me niet.”

“Iedereen mag zijn mening hebben. Hij is mijn speler en kan weer beslissend worden. Bale heeft al bewezen dat hij beslissend kan zijn. Iedereen gaat op een andere manier om met een blessure. Ik reken nu weer op hem. Hij wil hier graag zijn, daar draait het om."

"De mensen in het Bernabéu moeten achter Bale staan, omdat hij een van ons is”, besluit Zidane. Bale speelde zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid op 5 oktober en kampte sindsdien met een kuitblessure, maar kwam tijdens de afgelopen interlandperiode wel twee keer in actie voor Wales.