Zico ziet Messi als bedreiging voor Braziliaanse hoop op Copa América

De 66-jarige oud-prof denkt dat Lionel Messi zijn land in Brazilië naar de titel kan leiden als hij het op z'n heupen krijgt.

Volgens Zico vormen Messi en Argentinië de grootste bedreiging voor het gastland om deze zomer de Copa América te veroveren.



Brazilië gaat voor de negende eindzege van het toernooi en de eerste sinds 2007, toen in de finale werd afgerekend met de Argentijnen (2007).



Zico verwacht dat de teamprestatie, in plaats van de beste individuele prestatie, de doorslaggevende factor zal zijn. Toch vreest hij ook voor Messi, die bij een topseizoen achter de rug heeft.



"Messi is de laatste tijd steeds beter gaan spelen. Als hij goed in vorm is, is Argentinië een hele lastige tegenstander", vertelt Zico aan Goal.



"Maar het is niet altijd zo dat grote spelers als Messi of Neymar ervoor zorgen dat je team wint. Het is belangrijker om als ploeg sterk te zijn."



"Chili won de Copa in 2015 en 2016 en veel spelers waren toen belangrijke schakels bij hun clubs in Europa en andere landen dan Chili."



Brazilië kan rekenen op een bijzondere reputatie in toernooien op eigen bodem. Het grootste land van het continent organiseerde de Copa América namelijk vier keer en telkens ging de Seleção er met de trofee vandoor.



De laatste toernooizege voor eigen publiek dateert echter van 1989. De vernedering op het WK van 2014, toen Duitsland in de halve finales een ongekend pak slaag uitdeelde (7-1), ligt dus nog veel verser in het geheugen.



"Als een toernooi in je eigen land wordt gehouden, zijn de verwachtingen van het hele land gigantisch, maar de spelers kunnen dan wel met comfort spelen", vindt Zico.



"Mensen denken dat dat weinig verschil maakt, maar het heeft wel degelijk een impact. Als je even extra duwtje in de rug nodig hebt en je hoort al dat lawaai en gejuich, dan kunnen spelers daarop reageren en op hun best presteren."



Zico kende zelf een prachtige carrière bij met name en namens de Braziliaanse nationale ploeg scoorde hij 48 keer in 71 interlands. Een internationaal toernooi won hij echter nooit. Wel behaalde de voormalige aanvallende middenvelder de bronzen medaille op het WK van 1978 en de Copa América het jaar erna.



Brazilië begint het toernooi zonder Neymar, want de sterspeler van Paris Saint-Germain liep een enkelblessure op in een oefenwedstrijd tegen Qatar. Zico hoopt dat zijn landgenoten de druk aankunnen, ook zonder Neymar.



"De historie van Brazilië gaat van Pélé naar Garrincha, Didi, Tostão, Gerson en iedereen die ons volgde", gaat de oud-voetballer verder. "Het is zó belangrijk om te worden gekozen voor het nationale team. Of het nou voor een WK, de Copa América of een oefenduel is, het is een enorme eer om de Braziliaanse selectie te halen."



"De mensen verwachten dat de spelers het Braziliaanse shirt aantrekken, met trots de titel pakken en ook daarna blijven winnen. Je moet mentaal sterk zijn om je over die druk heen te zetten."



Brazilië gaat zaterdag in São Paulo het toernooi van start tegen Bolivia. De andere twee opponenten in groep A zijn Venezuela en Peru.