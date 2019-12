'Zick-Zack-Zirkzee' imponeert: "Je kan hem vergelijken met Van Hooijdonk"

Joshua Zirkzee maakte woensdagavond zijn Bundesliga-debuut voor Bayern München.

De achttienjarige spits nam direct de bevrijdende treffer voor zijn rekening in het met 1-3 gewonnen uitduel met . In Duitsland zijn lovende woorden te horen over Zirkzee, die zijn tweede officiële wedstrijd voor Bayern speelde.

"Flick feiert Zick-Zack-Zirkzee", zo kopt BILD . " -debuut, een doelpunt met het allereerste balcontact en matchwinner! Dat is de onwaarschijnlijke balans van Zirkzee", schrijft de Duitse krant.

"Vanwege zijn uiterlijk en lengte zou je hem kunnen vergelijken met Pierre van Hooijdonk. Onder de voormalig trainer Niko Kovac was hij nauwelijks in beeld bij de hoofdmacht, maar interim-trainer Hansi Flick neemt hem vaak in zijn selectie op. Nu bezorgt hij Bayern een gelukkige zege."

"Ik dacht: als er een voorzet komt, kan hij een doelpunt verzorgen. Hij is een goede spits, dat zie je al op de training. Hij is er drie weken bij en zijn ontwikkeling is bewonderenswaardig. Er is nog veel te doen, maar hij heeft zichzelf beloond", zegt Flick in gesprek met Sky Deutschland .

Zirkzee werd een aantal weken geleden in ieder geval tot de winterstop overgeheveld naar de eerste selectie en maakte in de -wedstrijd tegen (3-1 zege) al zijn officiële debuut. Kicker kopt dat 'een achttienjarige Bayern heeft gered', terwijl Die Welt spreekt van de 'eerste wedstrijd, het eerste balcontact en de eerste goal'.

"Voor de overwinning van Bayern op Freiburg was Zirkzee waarschijnlijk alleen bekend bij de grootste experts. De jonge spits schoot Bayern naar de overwinning en houdt hen zo in de titelrace", schrijft Die Welt .

Lees beneden verder

"Flick wilde in de slotfase nog een verrassing forceren en bracht Zirkzee in het veld voor Philippe Coutinho, die 120 miljoen euro waard zou moeten zijn. Het feit dat Zirkzee aanvankelijk bij de selectie zat, had eigenlijk te maken met pech. Door blessures van Leon Goretzka, Kingsley Coman en Corentin Tolisso ontbraken er drie aanvallend ingestelde spelers."

De Süddeutsche Zeitung noemt Zirkzee een 'redder'. "Wat zullen we zeggen? Is achttien jaar oud, komt in het veld voor Coutinho en schiet Bayern naar een compleet onverdiende zege. Daar kon hij overigens niks aan doen, dus dit zal een avond zijn die hij zich voor altijd zal herinneren", schrijft de krant.

Eurosport zag dat de ommekeer in de wedstrijd tot stand kwam na de wissel van Flick, terwijl TZ het doelpunt van Zirkzee een raar einde van de wedstrijd tussen Freiburg en Bayern noemt.