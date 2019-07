Zeventienjarige Nederlander stelt Lampard niet teleur: "Fantastisch gedaan"

Ian Maatsen maakte woensdagavond zijn officieuze debuut voor Chelsea in de oefenwedstrijd tegen het Ierse Bohemians (1-1).

Manager Frank Lampard was na afloop lovend over de inbreng van de zeventienjarige verdediger uit Nederland, die een helft meedeed. "Hij vond dat ik het fantastisch had gedaan en dat hij de manier van hoe ik elke dag train, terug zag in de wedstrijd", vertelt Maatsen aan Voetbal International.

Lampard stuurde Maatsen met een duidelijke opdracht het veld in. "Ik moest mezelf blijven, gewoon mijn ding doen en dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb geprobeerd onbevangen te voetballen, aanvallend mijn acties gemaakt, verdedigend mijn mannetje gestaan. Met steun van mijn ploeggenoten ging het goed. Dit smaakt absoluut naar meer."



Vanwege de transferban richt Lampard zich meer op jeugdspelers, wat weer gunstig is voor Maatsen. "De manager is heel relaxt, maar weet heel goed wat en hoe hij het wil hebben. Hij legt alles uit en als je dan met hem praat, voel je al dat je veel van hem kunt leren". De opvolger van Maurizio Sarri bij geeft af en toe het goede voorbeeld. "Dan doet hij mee tijdens het positiespel en behoort hij meteen tot de betere spelers."



De jeugdinternational, met een verleden bij , is trots op de eerste speelminuten in de hoofdmacht van Chelsea. "Maar ik ben niet tevreden, want dit moet pas het begin zijn. Trots ben ik op mijn familie die me elke dag steunt, vaak van afstand, maar als ze kunnen, zijn ze erbij. Zonder hen was ik hier niet geweest. Dus trots? Ja, tuurlijk ben ik dat ook zelf, maar vooral omdat ik ook hen blij maak."



Maatsen maakt ook de komende weken deel uit van het eerste elftal van the Blues. "Ik ben zeventien jaar", benadrukt de Nederlander in Engelse dienst. "Wat ik nu meemaak en leer, is onbetaalbaar. Het enige dat ik kan doen, is hard trainen en in mezelf geloven. Dan moet alles goed komen. Dit debuut voelt als een begin."