Zeven dodelijke zonden! Waarom Arsenal moet overwegen om Emery nu te ontslaan

De druk op de onder vuur liggende Gunners-baas na het gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers in het Emirates Stadium neemt toe.

De druk neemt toe op Unai Emary na een nieuw teleurstellend resultaat met .

The Gunners gaven zaterdag opnieuw een voorsprong uit handen toen the Wolves een achterstand goedmaakten en een verdiende 1-1 boekten in het Emirates Stadium. Het was een einde van een ellendige week voor de club uit Noord-Londen.

Arsenal zou het weekend kunnen afsluiten met een achterstand van zes punten op de top vier en er worden serieuze vragen gesteld over de vraag of Emery de juiste man is om de club vooruit te helpen.

De Spanjaard sloeg vragen over zijn toekomst in de wind direct na het gelijkspel tegen Wolverhampton, maar de hashtag '#EmeryOut' was tot laat in de avond trending op Twitter.

De frustratie is groot in het Emirates, zoals we zagen met de lelijke affaire rondom Granit Xhaka. De fluitconcerten na het laatste fluitsignaal zaterdag, was een ander duidelijk voorbeeld van de onrust in Noord-Londen.

De tijd begint te dringen voor Emery. Na achttien maanden zijn er weinig tekenen van verbetering en de verantwoordelijken moeten zich beginnen af te vragen op de 47-jarige de boel kan omdraaien.

Niemand wil iemand ontslagen zien worden en heeft de afgelopen jaren laten ziet dat het veranderen van coaches niet noodzakelijk werkt omdat het kan zorgen voor een onevenwichtig en gebroken team.

Maar soms moeten moeilijke beslissingen worden genomen en hieronder staan zeven redenen waar Arsenal serieus moet overwegen om nu een wijziging aan te brengen.

Slechte resultaten

Eerst en vooral draait voetbal om resultaten, op welk niveau je ook speelt, en Arsenal boekt ze niet.

Ze hebben nu slechts twee van hun laatste negen Premier League-wedstrijden gewonnen, terwijl ze in de tussentijd ook werden uitgeschakeld in de .

Er moet ook aan worden herinnerd dat deze huidige reeks begon in de laatste maanden van het vorige seizoen, toen de ploeg van Emery capituleerde en hun kans om terug te keren in de Champoins League weggooide.

Zelfs zonder de investeringen mee te rekenen van in de zomer, zijn de resultaten niet goed genoeg. Maar als je kijkt naar de omvang van de investeringen, is de huidige vorm onaanvaardbaar voor een club die zijn hele bedrijfsmodel baseert op kwalificatie voor Europa's grootste toernooi.

Een verandering in dit vroege stadium zou de nieuwe man ook meer tijd geven om dingen om te draaien. Niets wat Emery op dit moment doet, suggereert dat een vormherstel er aan zit te komen, maar ondanks de slechte reeks staat Arsenal slechts zes punten achter plek drie - dat is verre van een onoverkomelijke kloof.

Dus als er nu een nieuwe manager wordt aangesteld, zou hij genoeg tijd hebben om meer uit de getalenteerde selectie te halen en het zou ook een goede tijd zijn om voor te bereiden op de transferperiode van januari.

Vreselijke prestaties

Wat het op dit moment nog erger maakt bij Arsenal, is dat de prestaties eigenlijk slechter zijn dan de resultaten.

Ze hadden het geluk om te winnen tegen AFC en hadden gemakkelijk de wedstrijden kunnen verliezen die ze gelijkspeelden tegen , en Wolverhampton.

Tijdens de wedstrijd van zaterdag tegen the Wolves kregen ze 25 doelpogingen tegen, terwijl ze er zelf maar 10 lostten. Tegen Watford, dat dit seizoen nog geen competitiewedstrijd heeft gewonnen, kregen ze maar liefst 31 doelpogingen tegen.

Het voetbal is traag en een miljoen mijl verwijderd van het spel waar Arsenal onder Arsène Wenger van over de hele wereld werd bewonderd.

Onder Emery is Arsenal een team geworden dat graag op de tegenaanval wil spelen, maar het is een tactiek waar ze moeite mee hebben. Het voetbal is saai, fantasieloos en negatief.

Vertroebelde tactieken en teamselecties

Na achttien maanden aan de leiding, heeft Emery's Arsenal nog steeds geen identiteit, waar hij sleutelt en zijn team en formatie elke week verandert.

Het wordt steeds moeilijker om te zien wat zijn plan is voor wedstrijden. Tegen Wolverhampton had het bijvoorbeeld weinig zin om Mesut Özil terug om het middenveld te zetten en hem in de punt van een diamant te laten spelen, samen met Matteo Guendouzi, Lucas Torreira en Dani Ceballos.

Wolverhampton zakte terug, speelde compact en wilde Arsenal op de counter verslaan en de ploeg van Emery speelde hen in de kaart.

Zonder enige natuurlijke breedte in de aanval, leek Arsenal de bezoekers nooit te verontrusten en Özil kon de bal niet kwijt als hij aan de bal kwam. Het zorgde ervoor dat Arsenal heel gemakkelijk te verdedigen was.

Vorig seizoen rouleerde Emery tussen vier en drie verdedigers. Hij heeft dit seizoen voor vier verdedigers gekozen, maar hij verandert voortdurend de manier waarop hij de spelers voor de verdediging opstelt.

Soms kiest hij voor een middenveld van drie spelers, een systeem waarin Granit Xhaka op momenten hopeloos oogde, en in andere wedstrijden ging hij voor een diamant. Het beste systeem met de spelers die hij heeft, lijkt 4-2-3-1 te zijn, maar we hebben het team nauwelijks zo zien spelen.

Emery's behandeling van Torreira is bijzonder verbijsterend geweest. Arsenal leek eindelijk de verdedigende middenvelder te hebben gevonden waar ze vorig seizoen om hadden geschreeuwd, maar nu speelt de international van Uruguay veel aanvallender, als hij überhaupt op het veld staat.

En dan is er de manier waarop hij Özil maandenlang heeft verbannen. Hij beroofde Arsenal van zijn beste creatieve speler, waar er niemand anders in de selectie is die de belangrijke leegte kan opvullen die de Duitser heeft achtergelaten.

Gebrek aan verbetering van de verdediging

Een van de belangrijkste dingen die van Emery werd verwacht bij zijn komst, was dat hij de verdediging van Arsenal zou verbeteren. Hij heeft gefaald.

Vorig seizoen kregen ze 51 competitiedoelpunten tegen, hetzelfde aantal tijdens het laatste seizoen van Wenger, en dit seizoen hebben ze er al 15 geïncasseerd.

Ze hebben slechts twee keer 'de nul' gehouden - tegen tijdens het openingsweekend en tijdens de thuisoverwinning tegen Bournemouth.

Het zijn vreselijke cijfers en een enorme rode vlag voor Emery, die niet in staat lijkt om een oplossing voor het probleem op het trainingsveld te vinden.

Zorgen over Aubameyang en Lacazette

Arsenal probeert al geruime tijd Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette ervan te overtuigen om nieuwe contracten te ondertekenen, maar tot nu toe zijn de gesprekken op niets uitgelopen.

Beide aanvallers willen in de spelen, dus het is geen verrassing dat ze nu hun opties open houden.

Een blik op de statistieken van Aubameyang laat zien hoe belangrijk hij is voor Arsenal. Zijn doelpunt tegen Wolverhampton was zijn vijftigste sinds zijn komst in 2018; het heeft hem slechts 78 wedstrijden gekomst om die mijlpaal te bereiken. Hij is de op zes na snelste speler in de geschiedenis van de club die een dergelijk aantal doelpunten heeft gemaakt.

In de laatste achttien Premier League-wedstrijden van Arsenal heeft hij dertien keer gescoord; dat zijn er elf meer dan de volgende spelers in die periode.

Aubameyang houdt het team alleen overeind en als Arsenal zich niet kwalificeert voor de Champions League maken ze een zeer reële kans om hun spits te verliezen, want hij heeft nog maar een contract voor anderhalf jaar.

Hetzelfde geldt voor Lacazette. Er moet worden opgemerkt dat hij net is teruggekeerd na twee maanden blessureleed, anders zou hij Aubameyang hebben geholpen in zijn doelpuntentotaal.

Lacazette - de in de zomer nog een contract voor twee jaar heeft - liet vorig seizoen zien hoe goed hij is en er zullen topclubs in heel Europa zijn die zijn situatie in het Emirates in de gaten houden.

Arsenal heeft twee spitsen van topklasse in hun selectie en ze riskeren beide te verliezen als ze hen geen Champions League-voetbal kunnen aanbieden.

Een top vier-notering is dit seizoen noodzaak en Emery lijkt niet in staat om dat te behalen. Er is ook de Europa Leagu om op terug te vallen, maar zoals we vorig seizoen zagen, kun je er niet op vertrouwen dat je dat toernooi wint.

Communicatieproblemen en een gebrek aan een goede verstandhouding met de fans

Het voelt een beetje oneerlijk om Emery te bekritiseren over zijn beheersing van het Engels, maar het feit is dat het een probleem is bij Arsenal.

Emery heeft heel hard gewerkt sinds zijn komst uit Frankrijk om de taal te leren en zijn leraar gaat nog steeds met hem mee als hij doordeweeks naar het trainingsveld gaat.

Maar hij worstelt nog steeds, en hoewel er een verbetering is, vinden spelers het moeilijk om te begrijpen wat hij van hen vraagt op het trainingsveld.

Dat is iets dat door sommigen publiekelijk is toegegeven, waarbij Bukayo Saka zelfs zei dat hij soms met Freddie Ljungberg moet praten om volledig te begrijpen wat Emery eist.

Het is dus misschien geen verrassing dat de spelers vaak verward en stuurloos lijken op het veld.

En de communicatieproblemen zijn niet alleen beperkt tot de ploeg, ze strekken zich ook uit naar de fans.

De persconferenties en interviews van Emery komen niet goed over en zijn moeilijkheden met de taal hebben het voor hem moeilijk gemaakt om een soort verstandhouding met de supporters op te bouwen.

Hij zegt dat Arsenal speelt zoals hij wil

Dit is misschien wel het meest zorgwekkende aspect van allemaal.

Na het gelijkspel tegen Wolverhampton, toen Arsenal thuis 25 doelpogingen tegen had gekregen, suggereerde de Spanjaard dat het spel tactisch was verlopen zoals gepland.

"We hebben vandaag goed aan verschillende tactische situaties gewerkt", zei hij. "Het resultaat is een slecht resultaat, maar tactisch denk ik dat we hebben gewerkt zoals we wilden."

Lees beneden verder

Dat is een opmerkelijke opmerking, gezien hoe slecht Arsenal had gepresteerd en hoe gemakkelijk the Wolves kans na kans hadden gecreëerd.

Arsenal speelt al weken op deze negatieve manier, en als Emery echt blij is met wat hij ziet, dan is de Spanjaard duidelijk niet in staat om de leiding te hebben.

Dat is niet hoe een club met aanvallers van de kwaliteit van Aubameyang, Lacazette en Özil wekelijks zou moeten spelen. De ploeg is in staat tot zoveel meer dan het voetbal dat momenteel wordt geëtaleerd.