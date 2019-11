'Zes talenten uit Mexico melden zich bij Ajax voor proefperiode'

Ajax ontvangt binnenkort zes talenten uit Mexico, zo meldt Medio Tiempo.

Vier jeugdspelers van Pachuca FC en twee andere niet nader genoemde spelers zullen in december afreizen naar Amsterdam om te trainen bij de huidige koploper van de .

Hans Westerhof zou de talenten gaan begeleiden in Nederland. Het zou gaan om talenten die onlangs met de Onder-17 van Mexico tweede werden op het WK in Brazilië.

Eugenio Pizzuto, winnaar van de Bronzen Bal op het jeugdtoernooi, Israel Luna, Bruca El-Mesmari en Bryan González worden genoemd als talenten die zich in Amsterdam gaan melden. De namen van de andere twee spelers zijn onbekend.

De spelers krijgen bij de kans om zich te tonen. Mogelijk gaan de Amsterdammers in de toekomst toeslaan en een of meerdere talenten inlijven.

Het is onbekend hoe lang de spelers exact zullen vertoeven in Amsterdam, maar er wordt gesproken over een periode van anderhalve maand. Met deze overeenkomst wil Ajax de talenten op de radar blijven houden, zo klinkt het.