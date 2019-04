Zes Ajacieden op scherp: "We hebben vijftig procent kans"

wist woensdagavond een doelpunt van Cristiano Ronaldo niet te voorkomen en moest na negentig minuten spelen genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. De Amsterdammers zijn derhalve niet kansloos voor een plek in de halve finale van de , maar het zal een loodzware taak worden voor de ploeg van trainer Erik ten Hag om uit het toernooi te stoten. In Turijn moet Ajax het doen zonder de geschorste Nicolás Tagliafico, terwijl zes Ajacieden op scherp staan.

Tagliafico liep tegen Juventus tegen zijn vijfde gele kaart dit Champions League-seizoen aan en moet de return in Turijn missen. In de return van de kwartfinales moet een zestal spelers op zijn tellen passen. Matthijs de Ligt, Daley Blind, Donny van de Beek en Hakim Ziyech stonden al op scherp en daar zijn Lasse Schöne en Frenkie de Jong bijgekomen.



Gele kaarten worden door de UEFA na de kwartfinales kwijtgescholden, maar dat betekent niet dat spelers niet geschorst kunnen worden voor de heenwedstrijd in de halve finale. Vanaf de halve finale begint iedere speler weer op nul gele kaarten. Tagliafico pakte tegen Juventus voor de vijfde keer dit Champions League-seizoen geel, waardoor hij er volgende week niet bij kan zijn.



"We hebben nog vijftig procent kans", zei de Argentijnse linksback na afloop tegenover Rai Sport . "Zij hebben een uitdoelpunt gemaakt, dus het gaat niet makkelijk worden. Maar we hebben het al eens eerder gedaan (tegen , red.). We zullen minimaal een keer moeten scoren in Turijn."