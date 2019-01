Zenit informeert Chelsea over transfersom Paredes

Chelsea zal met een hoger bod moeten komen als het Leandro Paredes wil overnemen van Zenit Sint-Petersburg.

Goal begrijpt dat de Londense grootmacht een bod van dertig miljoen euro heeft uitgebracht, maar dat Zenit tien miljoen euro meer verlangt. Na een kleine winteronderbreking in de Russische competitie meldde Paredes zich maandag op de club voor wat medische tests. Hij wordt door Maurizio Sarri gezien als een goede stand-in voor Jorginho.



Bovendien zou de Argentijnse international op Stamford Bridge de plek kunnen overnemen van Cesc Fabregas, die naar AS Monaco is vertrokken. De Spanjaard maakte zondag zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille (1-1). Fabregas kreeg in Monaco een contract tot medio 2022 en als hij goed presteert, kan Chelsea ruim elf miljoen euro voor hem krijgen.



Zelf pakte Chelsea zaterdag drie punten tegen Newcastle United, al gaf Sarri na afloop toe dat Jorginho moeizaam speelde. De Italiaanse manager vindt dat hij centraal op het middenveld nog wel een nieuwe versterking kan gebruiken. "Als Fabregas nog op de bank had gezeten, was hij na de pauze waarschijnlijk ingevallen voor Jorginho", aldus Sarri.



"Het is niet makkelijk om in ons team als centrale middenvelder te spelen. Een speler op die positie krijgt iedere wedstrijd normaal gesproken wel 120 keer de bal, dus we hebben op die plek een specialist nodig." Chelsea is ondertussen ook nog bezig om Gonzalo Higuaín naar Londen te halen als vervanger voor Álvaro Morata.