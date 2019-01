Zeneli op weg naar de Ligue 1; Bulthuis trekt naar Zuid-Korea

Arbër Zeneli verlaat sc Heerenveen mogelijk voor een avontuur in de Franse Ligue 1.

De Friese club communiceert via de officiële kanalen dat de 23-jarige buitenspeler toestemming heeft gekregen om met Stade Reims tot een persoonlijk akkoord te komen. Tegelijkertijd maakt Heerenveen melding van het vertrek van Dave Bulthuis, die naar Ulsan Hyundai in Zuid-Korea verkast.

Een vertrek van Zeneli hing al langer in de lucht. De vleugelaanvaller was in het bezit van een aflopende verbintenis, al had Heerenveen nog een optie om het contract met één jaar te verlengen. Zeneli zinde zelf op een transfer en werd eerder in verband gebracht met een overstap naar onder meer Galastaray, Chelsea en de Serie A. Heerenveen heeft nu dus een akkoord bereikt met Stade Reims, dat volgens de Leeuwarder Courant een bedrag van drie tot vier miljoen euro op tafel legt.



Indien Zeneli er uit weet te komen met de huidige nummer twaalf van de Ligue 1, vertrekt hij deze maand nog uit het Abe Lenstra Stadion. Heerenveen nam de Kosovaars international in de zomer van 2016 over van het Zweedse Elfsborg. Zeneli speelde in de afgelopen jaren exact honderd wedstrijden voor de Friese club, waarin hij goed was voor 21 doelpunten en 27 assists.



Ook Bulthuis laat Heerenveen deze maand achter zich. De 28-jarige verdediger verloor zijn basisplaats en mocht vertrekken, waardoor hij nu heeft gekozen voor een overstap naar Ulsan Hyundai uit Zuid-Korea. "Dave wilde graag nog een keer een buitenlands avontuur aangaan en ook wij stonden open voor een vertrek. We willen Dave bedanken voor zijn inzet en wensen hem uiteraard het allerbeste toe in Zuid-Korea", laat technisch manager Gerry Hamstra weten. Bulthuis werd door Heerenveen een jaar geleden overgenomen van FK Qabala uit Azerbeidzjan.