Zenden: "Voor hem is het juiste moment aangebroken om Ajax te verlaten"

Boudewijn Zenden denkt dat Matthijs de Ligt er goed aan doet om Ajax deze zomer te verlaten.

geeft niet op in de strijd om de handtekening van De Ligt. ESPN wist maandag te melden dat de Catalaanse topclub later deze week opnieuw met zaakwaarnemer Mino Raiola wil praten in een laatste poging om de -verdediger naar het Camp Nou te halen. Onder meer Paris Saint-Germain en worden ook nog steeds in verband gebracht met de Oranje-international, wiens contract in Amsterdam nog twee seizoenen doorloopt



Zenden, die tussen 1998 en 2001 voor Barcelona uitkwam, werd door Esports Cope gevraagd naar zijn mening over De Ligt. "Voor hem is het juiste moment aangebroken om Ajax te verlaten. Ik heb echter geen idee wat zijn volgende club zal worden. Ik ben werkzaam bij (als specialistentrainer, red.) en vind het daarom niet gepast om uitspraken te doen over de toekomst van een Ajax-speler."



Mocht De Ligt voor Barcelona kiezen, dan verlengt hij de samenwerking met Frenkie de Jong. De middenvelder kwam een vijfjarig contract overeen met de Spaanse kampioen. Zenden hoopt op een succesvolle periode van de international van Oranje in Barcelona, maar voorziet ook moeilijkheden. "De Jong past met zijn manier van spelen bij Barcelona. Hij is niet bang om de bal op te eisen en kan het spel verdelen. Maar we moeten niet vergeten dat ze met Ivan Rakitic, Sergio Busquets en Arturo Vidal al goede spelers voor het middenveld hebben. Hij zal dus echt zijn plaats moeten afdwingen."



Volgens is Barcelona bereid tachtig miljoen euro te betalen voor De Ligt, die naar eigen zeggen nog geen definitieve keuze heeft gemaakt. Sport verwacht dat de beste papieren heeft en de Ajacied voor 75 miljoen euro kan ophalen in Amsterdam. De Fransen bieden een vijfjarig contract en een jaarsalaris van vijftien miljoen euro. Leonardo, de beoogde nieuwe technisch directeur van de Fransen, onderhoudt goede contacten met Raiola, wat een mogelijke transfer richting Parijs in een stroomversnelling kan brengen.