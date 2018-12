"Zelfs Lionel Messi zou daar een verloren indruk maken"

AS Monaco verzekerde zich in juli van de diensten van Aleksandr Golovin.

De club uit de Ligue 1 nam de middenvelder voor circa dertig miljoen euro over van CSKA Moskou, maar veel indruk heeft de Rus nog niet kunnen maken. Golovin maakte nog niet één doelpunt en pakte in het duel met Olympique Lyon een rode kaart.

Roman Babaev, de algemeen directeur van CSKA, vraagt zich af hoe het kan dat Golovin nog niet heeft uitgeblonken in het Stade Louis II. "We kunnen niet zeggen dat Sasha niet speelt of een probleem heeft met de coach of zijn medespelers. Dus dat is het niet. Er speelt daar een ander verhaal. Het team bevindt zich in een ernstige crisis en dat is een groot mysterie voor mij."



"Maar de directie van Monaco kennende, ben ik ervan overtuigd dat ze deze problemen weten op te lossen. Het belangrijkste is nu dat ze zich handhaven. Het lijkt mij dat zelfs Lionel Messi in het huidige AS Monaco een verloren indruk zou maken. Ik heb namelijk een paar wedstrijden gezien en het ziet er erg instabiel uit", aldus Babaev in de Russische media.



De bestuurder noemt een terugkeer van Golovin naar CSKA momenteel 'onwerkelijk'. Trainer Viktor Goncharenko zou de international er logischerwijs wel graag bij willen hebben: "We zouden erg blij zijn om hem terug te zien. Maar dan wel voor een gratis huurperiode, haha", knipoogt Goncharenko. De 22-jarige Golovin tekende bij AS Monaco een contract tot medio 2023.