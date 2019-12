"Zelfs Guardiola of Klopp wordt met deze selectie geen kampioen van Nederland"

PSV werd voor aanvang van het seizoen aangemerkt als de belangrijkste uitdager van Ajax in de strijd om de landstitel.

Halverwege het voetbaljaar is de achterstand van de Eindhovenaren op de koploper uit Amsterdam echter al opgelopen tot tien punten, terwijl het juist is dat nadrukkelijk de strijd aangaat met .

De ploeg van trainer Mark van Bommel ging zondag opnieuw onderuit in de topper tegen en Hugo Borst sluit niet uit dat dat de laatste wedstrijd van de oefenmeester is geweest.

De journalist schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat het 'er alle schijn van heeft' dat algemeen directeur Toon Gerbrands van plan is om Van Bommel vanwege de slechte resultaten op non-actief te stellen.

"In de winterstop, of misschien vandaag (maandag, red.) al. In dat geval is hij verplicht ook technisch manager John de Jong (waar-de-loos ingekocht) te ontslaan, én Toon moet zelf zijn biezen pakken."

Had hij anderhalf jaar terug zijn vertrouwen maar niet moeten uitspreken in beginnelingen als Van Bommel en De Jong", constateert de columnist, die denkt dat er niet veel meer uit de huidige spelersgroep van te halen valt.

"Al stel je Pep Guardiola of Jürgen Klopp aan bij PSV, met deze zwakke, onevenwichtige selectie overwintert niemand Europees, wordt niemand landskampioen."

Hij dringt dan ook aan op een 'grote opruiming' in januari, waarin PSV onder meer afscheid moet nemen van Toni Lato en Olivier Boscagli. Verder heeft Borst ook genoeg gezien van Daniel Schwaab, Timo Baumgartl, Pablo Rosario, Jorrit Hendrix en Érick Gutiérrez.

"Probeer die twee Trabantjes te ruilen in de , het maakt niet uit voor wie of wat. Gooi die vermeende creatieve Mexicaan eruit. Neem afscheid van de twee Nederlandse middenvelders die niets maar dan ook niets constructiefs in huis hebben."

De columnist dringt dan ook aan op de komst van 'echte voetballers': "Vraag hulp aan Marcel Brands, aan Guus Hiddink en aan alle louche voetbalmakelaars die deze zieke wereld rijk is."