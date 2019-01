"Zelfs als Liverpool met 5-0 wint, is Manchester City nog steeds favoriet"

Liverpool kan een grote stap richting de titel zetten, maar Stan Collymore is er niet van overtuigd dat de titelstrijd dan al gestreden is.

Liverpool koestert op het moment een voorsprong van zeven punten op regerend landskampioen Manchester City en the Reds krijgen donderdag in een onderlinge confrontatie de kans om het gat te vergroten tot tien punten. De ploeg van trainer Jürgen Klopp zou in dat geval ogenschijnlijk een grote stap richting het kampioenschap zetten. Collymore ziet het echter anders.

"Zelfs als Liverpool met 5-0 van Manchester City wint in het Etihad Stadium, zie ik de mannen van Josep Guardiola nog steeds als de titelfavoriet. Een overwinning van the Reds zou wel betekenen dat de spelers van Klopp de code bij hun rivalen gekraakt hebben, zeker als je ook de kwartfinales van de Champions League van afgelopen seizoen in overweging neemt", aldus de oud-spits van Liverpool.

Hij vervolgt: "Maar City heeft de kwaliteiten om zonder moeite een reeks van vijftien ongeslagen wedstrijden neer te zetten en hoewel Liverpool zelf al twintig wedstrijden ongeslagen is, blijft het aan me knagen dat een voorsprong van tien punten, wat het zou kunnen zijn op vrijdag, snel kan verdampen met de hoeveelheid voetbal die nog moet worden gespeeld", schrijft hij in zijn column in de Daily Mirror.



"Dat komt vooral omdat City zijn onzekere moment nu heeft gehad en we weten dat ze een enorm goed team hebben. Maar het komt ook omdat ze dit al eens eerder hebben laten zien en we weten dat dat zwaar meetelt. Liverpool is daarentegen dit seizoen nog niet in de problemen gekomen en we weten niet hoe ze zullen reageren als dat onvermijdelijke slippertje een keer komt. Ik kan me voorstellen dat dat op een positieve manier zal zijn, maar niemand kan dat met zekerheid zeggen", aldus de analist.

"Ik heb het ook niet per se over het verliezen van twee wedstrijden op rij, zoals City deed rond de kerstdagen. Dat slippertje kan zich ook manifesteren als drie gelijke spelen, terwijl City zijn wedstrijden wel blijft winnen. Dat zou het gat met zes punten verkleinen en er in een oogwenk voor zorgen dat de titelstrijd weer helemaal open zou liggen."



"Ik weet dat Klopp het gebrek aan kampioenservaring bij Liverpool niet als een nadeel ziet, maar daar ben ik niet zo zeker van. City weet hoe het een seizoen af moet sluiten en ze weten dat ze ertoe in staat zijn, dus de druk op welk team er in maart of april dan ook bovenaan staat, zal heel anders zijn", weet Collymore.

"Voor City komt die druk alleen maar van binnenuit en hoewel dat nog steeds zwaar zal zijn, is het niet van hetzelfde soort als dat Liverpool zal ervaren als het op de eerste titel sinds 1990 afstevent. De spelers van Liverpool zullen over de hele wereld in de schijnwerpers staan en niemand kan met enige zekerheid zeggen dat ze daar op de best mogelijke manier mee om zullen gaan. Hopelijk zal ze dat lukken", sluit hij af.