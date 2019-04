"Zelfs als hij de Champions League niet wint, verdient hij de Ballon d'Or al"

Lionel Messi verdient het nu al om zijn zesde Ballon d'Or te winnen, stelt voormalig Barcelona-aanvaller Rivaldo.

ligt op koers om dit seizoen de triple te winnen. In LaLiga is de ploeg met nog zes wedstrijden te spelen koploper, met negen punten voorsprong op nummer twee , wacht in de -finale een ontmoeting en treft het in de halve finales van de . Messi leverde een grote bijdrage aan het succes van de ploeg, waar hij in 42 wedstrijden 45 keer scoorde en 21 assists gaf.

"Het is onmogelijk om Messi te beschrijven", vertelt Rivaldo in gesprek met Goal . "Ik mag hem zo graag en ik zeg altijd dat ik me zo verdrietig voel omdat hij nooit het WK met Argentinië heeft gewonnen. Het is een prijs die hij verdient omdat een speler van wereldklasse zoals hij een wereldkampioen moet zijn."

"Hij maakt al heel lang doelpunten, geeft assists en is vele jaren de topscorer van Laliga geworden en ik denk dat wat hij heeft gedaan in de Champions League betekent dat zijn verdiensten erkend moeten worden."

"Hij had een kans om een omhaal te maken tegen , maar het is niet gemakkelijk om zo te scoren omdat je die kansen niet vaak krijgt in wedstrijden. Het was een goede poging, maar het kwam niet helemaal van de grond. Zelfs als hij de Champions League niet wint, verdient hij de Ballon d'Or al."

Barcelona kon vier seizoenen genieten van de kunsten van Neymar, maar hij besloot de Catalanen in de zomer van 2017 te verlaten voor Paris Saint-Germain, een stap waar Rivaldo niet achter staat. Philippe Coutinho werd een half jaar later als een vervanger gehaald, maar de Braziliaan heeft zijn landgenoot nog niet doen vergeten.

"Coutinho is een geweldige speler en ik weet zeker dat hij nog lang bij Barça zal blijven", denkt Rivaldo. "Hij maakte een geweldig doelpunt tegen Manchester en ik denk dat hij zal blijven en een succes zal worden. Hij moet rustig zijn omdat hij vroeg of laat een idool voor de fans zal zijn."

Over Neymar zegt de 75-voudig Braziliaans international: "Ik heb vaak gezegd dat ik denk dat hij ongelijk had om weg te gaan, maar iedereen is vrij om zijn eigen beslissingen te nemen. Hij is nog altijd maar 27 jaar oud en wie weet komt hij ooit terug naar Barcelona. De fans zouden het waarschijnlijk fijn vinden om hem terug te hebben."